Okullar ne zaman kapanacak yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 15 tatile sayılı günler var

Son ders zilinin çalmasıyla beraber öğrenciler karnelerini alacak ve 15 tatil başlayacak.

MEB’in 2026 yarıyıl takvimi ile okulların kapanacağı tarih ile sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş günleri kesinleşti.

Peki, 15 tatil yarıyıl tatili ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN KAÇ GÜN KALDI?

15 tatil yani yarıyıl bu yıl 19 ile 30 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler ilk dönem karnelerini 16 Ocak Cuma günü teslim alacak.

Bu kapsamda 8 Ocak itibariyle 8 gün sonra öğrenciler karnelerini edecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Öğrenciler 13 Mart son ders zilinin ardından ara tatile girecek.

Ayrıca okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.