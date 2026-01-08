Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ne anlama geliyor? Halep'teki çatışmalarla ilgili hava saldırısı alarmı iddiasına açıklama var

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG arasındaki çatışmaların tırmanması öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği iddia edildi. Kentte sirenlerin çaldığı doğrulanırken bunun nedeniyle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ne anlama geliyor? Halep'teki çatışmalarla ilgili hava saldırısı alarmı iddiasına açıklama var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 19:24

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı olarak bilinen ordu ile entegrasyon anlaşmasına ayak direyen terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin provokasyon saldırıları sonrası ülkede çatışmalar şiddetlendi.

Ordu ile YPG'nin karşı karşıya geldiği durum içinde siviller bölgeyi tahliye ederken Suriye'de operasyonu genişletti.

KAHRAMANMARAŞ'TA SİRENLER ÇALDI

Türkiye'nin yanı başında cereyan eden olaylarla ilgili Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği öne sürüldü. İddiaya göre çatışmaların öncesinde verilen alarmla sirenler çaldı ve vatandaşlarda sığınaklara inmeleri istendi.

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ne anlama geliyor? Halep'teki çatışmalarla ilgili hava saldırısı alarmı iddiasına açıklama var

İddianın haber konusu olup yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

"SİRENLERİN HALEP'TEKİ SÜREÇLE İLGİSİ..."

Merkezin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiada sirenlerin çaldığı doğrulanırken hava saldırısı alarmı iddiası yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ne anlama geliyor? Halep'teki çatışmalarla ilgili hava saldırısı alarmı iddiasına açıklama var

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2009277238139646159

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'te terör örgütü YPG'ye yeni operasyon!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de ok yaydan çıktı! Ordu, YPG mevzilerini meşru hedef ilan etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.