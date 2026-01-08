Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ne anlama geliyor? Halep'teki çatışmalarla ilgili hava saldırısı alarmı iddiasına açıklama var

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı olarak bilinen ordu ile entegrasyon anlaşmasına ayak direyen terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin provokasyon saldırıları sonrası ülkede çatışmalar şiddetlendi.

Ordu ile YPG'nin karşı karşıya geldiği durum içinde siviller bölgeyi tahliye ederken Suriye'de operasyonu genişletti.

KAHRAMANMARAŞ'TA SİRENLER ÇALDI

Türkiye'nin yanı başında cereyan eden olaylarla ilgili Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği öne sürüldü. İddiaya göre çatışmaların öncesinde verilen alarmla sirenler çaldı ve vatandaşlarda sığınaklara inmeleri istendi.

İddianın haber konusu olup yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

"SİRENLERİN HALEP'TEKİ SÜREÇLE İLGİSİ..."

Merkezin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiada sirenlerin çaldığı doğrulanırken hava saldırısı alarmı iddiası yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2009277238139646159