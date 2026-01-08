Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

Guendouzi Süper Kupa maçında oynayacak mı oynayabilir mi heyecanı Fenerbahçeli taraftarlar arasında transferin ardından yayıldı. Guendouzi GS FB derbide oynayacak mı konusu Guendouzi’nin lisansı ile netlik kazanacak. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde Avrupa futbolunun tanınmış orta sahalarından Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarak dikkat çeken bir transferi sonuçlandırdı. Lazio ile yaklaşık 28 milyon Euro sabit bedel ve 2 milyon Euro bonus içeren anlaşmaya varılırken, bu rakam kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasına girdi. İşte Guendouzi derbide oynayıp oynayamayacağın ilişkin lisans son durum ve transferin sözleşme detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 19:12

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı yüksek bütçeli hamleyle Mattéo Guendouzi’yi renklerine bağladı. Transferin hemen ardından Süper Kupa finali öncesinde oyuncunun durumu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

GUENDOUZİ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan görüşmeler kısa sürede sonuçlandı ve taraflar toplamda 30 milyon Euro’ya varan bir bonservis bedeli üzerinde uzlaştı. Anlaşma, 28 milyon Euro sabit ücret ve performansa bağlı 2 milyon Euro bonus maddelerini içeriyor. Bu rakam, sarı-lacivertli kulübün transfer tarihinde üst sıralarda yer aldı ve Guendouzi’yi kulübün en değerli isimlerinden biri konumuna taşıdı.

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

Fransız orta saha oyuncusuyla yapılan bireysel görüşmelerde de mutabakat sağlandı. Guendouzi’nin yıllık net yaklaşık 4 milyon Euro ücret alacağı ve 4,5 + 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi. 26 yaşındaki Fransa Milli Takım futbolcusu, bugün İstanbul’a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

GUENDOUZİ GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, yeni formatla düzenlenen organizasyonda yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Bu önemli maç öncesinde Guendouzi’nin durumu da merak konusu oldu.

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcunun resmi maç kadrosunda yer alabilmesi için lisansının karşılaşmadan en az 24 saat önce çıkarılması gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi, transferin tamamlanmasının hemen ardından lisans işlemleri için gerekli süreci başlattı. Güncel bilgilere göre işlemlerin zamanında sonuçlanması halinde Guendouzi’nin final kadrosunda bulunması ihtimali güç kazandı.

Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

GUENDOUZİ DERBİDE OYNAYABİLİR Mİ?

Guendouzi’nin İstanbul’a gelişiyle birlikte sağlık kontrolleri ve imza süreci kısa sürede tamamlandı. Oyuncunun Galatasaray ile oynanacak finalde forma giymek istediği bilgisi üzerine kulüp yetkilileri, resmi prosedürlerin hızlandırılması için çalışmalar yürüttü. Bu durum, Süper Kupa finali öncesinde beklentiyi artırdı.

Transferin resmiyet kazanması ve lisansın zamanında çıkarılması halinde Guendouzi’nin derbi maçında kadroda yer alması planlanıyor. Herhangi bir idari aksaklık yaşanmaması durumunda Fransız futbolcunun Galatasaray karşısında Fenerbahçe formasını giymesi mümkün hale gelecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.