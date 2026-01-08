Guendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa derbi maçında lisansı çıkabilir

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı yüksek bütçeli hamleyle Mattéo Guendouzi’yi renklerine bağladı. Transferin hemen ardından Süper Kupa finali öncesinde oyuncunun durumu gündemin ilk sırasına yerleşti.

GUENDOUZİ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan görüşmeler kısa sürede sonuçlandı ve taraflar toplamda 30 milyon Euro’ya varan bir bonservis bedeli üzerinde uzlaştı. Anlaşma, 28 milyon Euro sabit ücret ve performansa bağlı 2 milyon Euro bonus maddelerini içeriyor. Bu rakam, sarı-lacivertli kulübün transfer tarihinde üst sıralarda yer aldı ve Guendouzi’yi kulübün en değerli isimlerinden biri konumuna taşıdı.

Fransız orta saha oyuncusuyla yapılan bireysel görüşmelerde de mutabakat sağlandı. Guendouzi’nin yıllık net yaklaşık 4 milyon Euro ücret alacağı ve 4,5 + 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi. 26 yaşındaki Fransa Milli Takım futbolcusu, bugün İstanbul’a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

GUENDOUZİ GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, yeni formatla düzenlenen organizasyonda yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Bu önemli maç öncesinde Guendouzi’nin durumu da merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcunun resmi maç kadrosunda yer alabilmesi için lisansının karşılaşmadan en az 24 saat önce çıkarılması gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi, transferin tamamlanmasının hemen ardından lisans işlemleri için gerekli süreci başlattı. Güncel bilgilere göre işlemlerin zamanında sonuçlanması halinde Guendouzi’nin final kadrosunda bulunması ihtimali güç kazandı.

GUENDOUZİ DERBİDE OYNAYABİLİR Mİ?

Guendouzi’nin İstanbul’a gelişiyle birlikte sağlık kontrolleri ve imza süreci kısa sürede tamamlandı. Oyuncunun Galatasaray ile oynanacak finalde forma giymek istediği bilgisi üzerine kulüp yetkilileri, resmi prosedürlerin hızlandırılması için çalışmalar yürüttü. Bu durum, Süper Kupa finali öncesinde beklentiyi artırdı.

Transferin resmiyet kazanması ve lisansın zamanında çıkarılması halinde Guendouzi’nin derbi maçında kadroda yer alması planlanıyor. Herhangi bir idari aksaklık yaşanmaması durumunda Fransız futbolcunun Galatasaray karşısında Fenerbahçe formasını giymesi mümkün hale gelecek.