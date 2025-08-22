Gram altın 6000 lira olacak! İslam Memiş yol haritası verdi: Ne zaman altın alalım?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de piyasaları ve sahte altın konusunu değerlendirdi. Memiş, sahte altına ilişkin yeni yasal düzenlemenin yolda olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

“Şu anda sahte altına ilişkin bir yasal düzenleme geliyor. Bu ürünlerin dışarıda satılması yasaklanacak. Çeyrek altın, gram altın, tam altın hepsini basma yetkisi sadece Darphane’ye aittir. Başka kimse baskı yapamaz” dedi.

SAHTE ALTIN ALAMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Vatandaşların sahte altını nasıl ayırt edeceğini de anlatan Memiş, “Altını kuyumcudan almak gerekir. Fiziki olarak kuyumcudan alın. 7 bin 250 liraya kuyumcuda satılırken internette daha ucuzsa bu dolandırılmadır. İnternetten alma zorunluluğunuz varsa bilindik altın firmalarının internet sitesinden alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SAHTE ALTIN SATIŞI YASAKLANMALI

Memiş, şu ana kadar sahte altın satışı konusunda ciddi bir uygulama yapılmadığını, hatta “Bazen kuyumculara da fiziki olarak sahte altın geliyor ve dolaştırılıyor. Tamamen bu sahte altınların satışı yasaklanmadan bu problemin önüne geçmek mümkün değil” diye konuştu.

GRAM ALTINDA HEDEF 6000 LİRA

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, “Geçen ay yapılan araştırmada Türklerin en sevdiği yatırım aracının altın olduğu ortaya çıktı. Türklere en çok kazandıran yatırım aracı da gram altın. Yastık altında 7 bin tondan fazla altın var ülkemizde” dedi.

Yıla 3.050 lira seviyesinden başlayan gram altının 4.420 liraya yükseldiğini hatırlatan Memiş, “Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6 bin lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan, enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4.380 civarında oyalanır ama 2026’da 6.000 lira seviyesine çıkacak. Uzun vadede program yapmak lazım altın için. Artık Merkez bankaları da rezerv biriktiriyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezerv konusunda rekor kırıyor” değerlendirmesini yaptı.

“ALTININ FİYATINA DEĞİL MİKTARINA BAKIN”

Altının değerli bir maden olduğunu vurgulayan Memiş, “Savaşları, enflasyonları sever. Bu yüzden altının fiyatına değil miktarına bakın, kazanmaya devam eder. Ama elimizdeki bütün parayla altın almayalım, sepet yapalım. Bir miktar gümüş, biraz borsa şeklinde paranızı değerlendirebilirsiniz. Tek bir enstrümana bağlamamak lazım” ifadelerini kullandı.

ARTIK TÜM ÜRÜNLER SERTİFİKALI OLACAK

Son olarak işçilikli altınlarda da değişim olacağını belirten uzman isim, “Atölyeler işçilikli ürünlerde bilezik, yüzük gibi ürünlerde daha fazla maden kullanıyordu, şimdi bütün ürünlerde sertifika olacak. Hepsi belgelenecek. Hangi üründe ne kadar taş ne kadar metal ne kadar altın olduğu sertifikasında yazacak.Sektörde bütün ezberler bozulacak. Kuyumcu ve tüketici korunacak” dedi.