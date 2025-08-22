Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Borsa güne rekorla başladı!

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks 33,49 puan artışla 11.347,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Borsa güne rekorla başladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
10:42
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
10:42

'da , güne yüzde 0,30 yükselişle 11.347,39 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Borsa güne rekorla başladı!

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa güne rekorla başladı!

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası () Başkanı 'ın bugün Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

Borsa güne rekorla başladı!

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TGRT Haber
