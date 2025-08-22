Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından etkileyecek olan zam görüşmelerinde tam uzlaşma sağlanamadı. Konunun hakem kuruluna taşınması gerekiyordu ancak sendikanın itirazıyla hakem kuruluna gidilemedi. Peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Zam pazarlığında son tarih ne? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:04

zamlarını ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşmelerinde tam uzlaşma sağlanamadı. Konu hakem heyetine devredilecekken sendika tarafından itiraz geldi. PEki süreç nasıl devam edecek? Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih ne? İşte detaylar...

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Memur ve memur emeklisi görüşmelerinde için süreç Hakem Kurulu'na devredildi. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı.

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren konuda 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamadı. Buna karşın 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya varıldı.

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konunun hakem kuruluna devredildiğini ve herkesin çıkan karara saygı duyması gerektiğini belirtti. Ancak Genel Başkanı Ali Yalçın hakem kurulu kararına güvenmediklerini ve kurula başvurmayacaklarını belirten bir basın açıklamasında bulundu.

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

MEMUR ZAMMI İÇİN HANGİ TEKLİFLER VERİLDİ?

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan teklif şu şekilde:
2026 ilk altı ay yüzde 11
2026 ikinci altı ay için yüzde 7
2027 ilk altı ayı için yüzde 4
2027 ikinci altı ayı için yüzde 4

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

MEMUR TARAFI NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

SON TARİH BELLİ OLDU: 27 AĞUSTOS

Memur-Sen'in hakem kuruluna başvurması için son gün 22 Ağustos. Ancak Memur-Sen hakem kuruluna başvurmayacağını ifade etti. Memur-Sen'in başvuru yapmaması halinde bu kez Bakanlık kendisi hakem kuruluna başvuracak. Hakem kurulunun başvuru tarihinden itibaren cevap vermek için 5 gün süresi var. Bu doğrultuda sürecin 27 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni hamle
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi
ETİKETLER
#toplu sözleşme
#memur maaşı
#memur zammı
#memur-sen
#Hakem Kurulu
#Kamu İşverenleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.