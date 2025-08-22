Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!

Memur maaşı zamlarını ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşmelerinde tam uzlaşma sağlanamadı. Konu hakem heyetine devredilecekken sendika tarafından itiraz geldi. PEki süreç nasıl devam edecek? Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih ne? İşte detaylar...

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde için süreç Hakem Kurulu'na devredildi. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren konuda 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamadı. Buna karşın 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konunun hakem kuruluna devredildiğini ve herkesin çıkan karara saygı duyması gerektiğini belirtti. Ancak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hakem kurulu kararına güvenmediklerini ve kurula başvurmayacaklarını belirten bir basın açıklamasında bulundu.

MEMUR ZAMMI İÇİN HANGİ TEKLİFLER VERİLDİ?

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan teklif şu şekilde:

2026 ilk altı ay yüzde 11

2026 ikinci altı ay için yüzde 7

2027 ilk altı ayı için yüzde 4

2027 ikinci altı ayı için yüzde 4

Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR TARAFI NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SON TARİH BELLİ OLDU: 27 AĞUSTOS

Memur-Sen'in hakem kuruluna başvurması için son gün 22 Ağustos. Ancak Memur-Sen hakem kuruluna başvurmayacağını ifade etti. Memur-Sen'in başvuru yapmaması halinde bu kez Bakanlık kendisi hakem kuruluna başvuracak. Hakem kurulunun başvuru tarihinden itibaren cevap vermek için 5 gün süresi var. Bu doğrultuda sürecin 27 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor.