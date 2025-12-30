Menü Kapat
TGRT Haber
TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

TOKİ kura sonuçları Adıyaman, Hakkari, Şırnak kazananlar isim listesi başvuru sahipleri tarafından merak ediliyordu. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri, Aralık ayının son günlerinde il il devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen süreçte Adıyaman ile başlayan kura maratonu, Şırnak ve Hakkari için planlanan çekilişlerle sürdü. İşte TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ilgili bilgiler…

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?
Haber Merkezi
30.12.2025
30.12.2025
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut çalışması olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. İl bazında gerçekleştirilen çekilişlerde hak sahibi olacak vatandaşlar, sonuçları resmi kanallar üzerinden sorgulayabiliyor.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri, 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman ile başladı. Çekilişler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülürken, her il için ayrı tarihler belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Kura süreci, başvuru yapan vatandaşların katılımı ve resmi kayıtlar esas alınarak gerçekleştiriliyor.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

Şırnak ve Hakkari için planlanan kura çekimleri de bu takvim kapsamında yer aldı. Şırnak’ta çekilişler planlanan tarihte tamamlanırken, Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, TOKİ ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

TOKİ ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Şırnak kura çekimi, 30 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00’te başladı ve aynı gün içerisinde tamamlandı. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Süreçte Şırnak genelinde toplam 1492 konut için hak sahipleri belirlendi.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listelerinin ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listelerini TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Hakkari için planlanan TOKİ hak sahibi belirleme kurası, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yapılan duyuruya göre kura çekimi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Çekilişin adresi ise T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu olarak açıklandı.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

Hakkari’de kura kapsamında toplam 1157 konut için hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler ilan edilecek ve başvuru sahipleri sonuçlara resmi platformlar üzerinden erişebilecek.

TOKİ kura sonuçları! Hakkari ve Şırnak TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçları, iki resmi kanal üzerinden vatandaşların erişimine sunuluyor. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesini kullanabiliyor. Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden de kura sonuçları sorgulanabiliyor.

Sorgulama işlemleri sırasında adayların T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Asil ve yedek hak sahipleri listeleri, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından bu platformlarda yayımlanıyor.

