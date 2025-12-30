Menü Kapat
Ekonomi
 Nalan Güler Güven

Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don destekleri üreticilerin hesabına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik 221 milyon 150 bin liralık ek destek ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don destekleri üreticilerin hesabına aktarılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik ödemelerin sürdüğünü belirtti. Kasım ayı sonu itibarıyla 23,5 milyar lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don destekleri üreticilerin hesabına aktarılıyor

ÜRETİCİ ÖDEMELERİNDE GÜNCEL DURUM

Yeni aktarılan kaynakla birlikte toplam zirai don desteği miktarının 23 milyar 773 milyon liraya yükseldiği kaydedildi. Bakanlık tarafından sağlanan bu ödemeler, afetlerden etkilenen çiftçilerin üretim sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
