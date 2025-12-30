Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İzmir'de tren beklerken bir anda yere yığıldı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hayat kurtaran müdahalede OED cihazına işaret etti

İzmir'de istasyonda tren bekleyen vatandaş kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahale eden görevliler OED (şok) cihazı kullandı. Hayat kurtaran müdahale Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun dikkatini çekti ve OED cihazlarının yaygınlaştırıldığını açıkladı.

İlk yardım bilincinin önemi, sağlık sorunu yaşayan bir kişiyle karşılaşıldığında daha iyi anlaşılıyor. Bu bilincin toplum geneline yayılması için konuyla ilgili eğitimler ve bu eğitimlere katılım hayat kurtarıyor.

İlk yardım kapsamında kullanılan teknolojik araçların yaygınlaşması ve kalabalık alanlarda bulunmasıyla ilgili İzmir'de çok kritik bir örnek yaşandı.

İzmir'de tren beklerken bir anda yere yığıldı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hayat kurtaran müdahalede OED cihazına işaret etti

"OED CİHAZLARINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Çiğli ilçesindeki tren istasyonunda kalp krizi geçiren vatandaş bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerine ihbar edilen duruma ilk müdahale istasyondaki görevliler ve vatandaşlardan gelirken kullanılan OED (şok) cihazı ise dikkat çekti.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Memişoğlu, olayı anlattığı paylaşımında "İlk yardım bilincini milli bir sorumluluk olarak görüyor; OED Yönetmeliğimiz ile kamusal alanlarda hayat kurtaran bu cihazları yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de tren beklerken bir anda yere yığıldı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hayat kurtaran müdahalede OED cihazına işaret etti

"OED CİHAZLARI GÜVENLİDİR, EKİPLER GELENE KADAR HAYATİ DESTEĞİ SÜRDÜRÜR"

Memişoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda, OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale, bir kez daha gösterdi ki doğru ilk yardım hayat kurtarır. OED cihazları güvenlidir, Türkçe komutlarla yönlendirir ve sağlık ekipleri gelene kadar hayati desteği sürdürür. Müdahale edilen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

