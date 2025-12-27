Menü Kapat
Sağlık
 Selahattin Demirel

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı

HIV (AIDS) vakalarının dünya genelinde azalırken Türkiye'de artış eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Resmi verilerle ülkede 60 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını bildiren uzmanlar toplum için büyük bir tehdit oluşturan rahatsızlığın bulaşma yolu ve alınacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın, dünyada HIV vakalarının azalma eğilimine girdiği yerler olsa da Türkiye’deki tablonun farklı olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Nilüfer’de Sağlık’ buluşmalarında HIV ve AIDS masaya yatırıldı. Akademisyenler, dünyada vakalar azalırken, Türkiye’de artış eğilimine dikkat çekerek erken tanının önemine işaret ettiler.

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı

Etkinlik kapsamında "HIV/AIDS Yeterince Farkında Mıyız?" başlığıyla bir seminer gerçekleştirildi. Programda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın ve akademisyen Doç. Dr. Uğur Önal konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TÜRKİYE'DE VAKALAR ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın, dünyada HIV vakalarının azalma eğilimine girdiği yerler olsa da Türkiye’deki tablonun farklı olduğunu vurguladı.

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı

Hastalığın 1980’li yıllardan bu yana devam eden çok önemli bir salgın olduğunu hatırlatan Akalın "Dünyanın önemli bir kısmında yeni enfeksiyon sayıları azalırken, Türkiye’de rakamlar maalesef yukarı doğru bir artış eğrisi gösteriyor. Resmi kayıtlara göre yaklaşık 60 bin kişi tanı almış durumda ancak durumunun farkında olmayanlarla birlikte bu rakamı ikiyle çarpmak gerekiyor. Artık biz bu bireylere ‘HIV pozitif’ yerine ‘HIV ile yaşayan birey’ diyoruz. Çünkü günümüzdeki etkili tedavilerle bu kişilerin yaşam beklentisi, HIV ile yaşamayan bireylerle aynı seviyeye gelmiş durumda" dedi.

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı

Böyle önemli bir konuda farkındalık gösteren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Akalın, belediye bünyesindeki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nin anonim test imkanı sunarak, damgalanma ve ayrımcılığın önüne geçilmesi açısından hayati bir rol oynadığını vurguladı.

"EN SIK BULAŞ YOLU KORUNMASIZ CİNSEL TEMAS"

Hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemleri üzerine bilgiler paylaşan Doç. Dr. Uğur Önal ise toplumdaki yanlış algılara ve tedavinin gücüne değindi. Bulaş yollarıyla ilgili bilgi veren Önal, "En sık bulaş yolu korunmasız cinsel temastır. Ancak HIV; tokalaşmakla, sarılmakla, aynı havayı solumakla veya ortak çatal-bıçak kullanımıyla kesinlikle bulaşmaz. Eğer bir birey ilaçlarını düzenli kullanır ve kanda virüs tespit edilemeyecek düzeye indirilirse, artık bulaştırıcı olarak kabul edilmez. Bu durum hem toplum sağlığını koruyor, hem de bireylerin çocuk sahibi olabilmelerine ve normal hayatlarına devam etmelerine imkan sağlıyor" diye konuştu.

Dünyada azalan HIV(AIDS) vakaları Türkiye'de artışa geçti! Tanı konan kişi sayısı tehlikeyi ortaya çıkardı

Akademisyenler, erken tanının hem bağışıklık sisteminin çökmesini engellemek, hem de toplumdaki yayılımı durdurmak için en güçlü silah olduğunu hatırlattılar. Seminer, akademisyenlerin katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

AVM tuvaletlerinde ‘Virüslü tuvalet kâğıdı’ alarmı! Uzman doktor açıkladı
MHRS randevu iptaline para cezası mı uygulanıyor? Açıklama geldi: Detay her şeyi açığa çıkardı
