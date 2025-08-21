Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi

ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları hızla yükselirken, ikinci elde aynı oranda artış yaşanmadı. Araç alacakların önemli bir kısmı ikinci ele yönelince piyasada hareketlilik arttı. Sektör temsilcileri araç almayı düşünenleri önümüzdeki ay için uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 14:58

düzenlemesi sektörünü etkiledi. Yeni düzenleme sonrası vergi oranlarındaki artış binek ve SUV araçlarda yüzde 5, hafif binek ticari kategoride yüzde 6-7 olarak gerçekleşmişti. Özellikle 4x4 modellerde vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılarak ciddi artış yaşanmıştı. Elektrikli araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 10’dan yüzde 25’lere yükselmişti. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış ise ÖTV’lerdeki artış kadar olmadı. İkinci el otomobillerde fiyat artışı düşük seviyede kalınca araç almak isteyenler de ikinci el otomobile yöneldi. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi

EN FAZLA ARTIŞ OLAN ARAÇLAR PİCK-UP

ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil satışlarına artış olarak yansıdığını ifade eden galerici Hakan Eryüksel, ikinci el araçlara sıfır araçlar kadar zam gelmediğini söyledi. Eryüksel, "Benzinli araçlarda ÖTV’ler yüzde 10-15 civarı artış gösterdi. En fazla artış olan araçlar pick-up'lar oldu, ÖTV oranı yüzde 4-5’ten yüzde 50’lere çıkınca liste fiyatları da yaklaşık yüzde 50 arttı.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi

50-250 BİN TL ARASINDA ARTIŞ

Elektrikli araçların liste fiyatlarında da yüzde 10 gibi bir artış oldu, bazı segmentlerinde artış yüzde 20’ye kadar çıktı. Bu artışlar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıdı, ÖTV zamlarındaki oranlar kadar olmasa da araç başına 50-250 bin TL arasında artış söz konusu oldu. İkinci el araçlara talep bu dönemde arttı. İnsanlar yeni rakamlara da alışınca sıfır araçlara da talep artacaktır. Sıfır araçlara zam geldiğinde ikinci el araçlara yönelim artıyor" şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi

ÖNÜMÜZDEKİ AY DAHA DA HAREKETLENECEK

İkinci el piyasasında fiyatların dengelendiğini, sert yükselişlerin görülmediğini belirten Eryüksel, "Şu an ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar dengeli seyrediyor. Model yılı yüksek kilometresi düşük araçlar tercih ediliyor. Rakamsal olarak 1-1,5 milyon lira değerindeki araçların alım satımı arttı. Şu dönemde ÖTV artışlarından dolayı ikinci el piyasası biraz hareketlenmiş olsa da önümüzdeki ay daha da hareketlenecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK’dan malullük aylığı açıklaması! İşte tüm gerekli şartlar
Cumhur reyonu uygulaması geliyor: 81 ilde ucuz gıda köşesi olacak! İşte yer alacak ürünler
ETİKETLER
#ötv
#araç fiyatları
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Pick-up
#Ikinci El Arabalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.