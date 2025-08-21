SGK’dan malullük aylığı açıklaması! İşte tüm gerekli şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanları yakından ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. SGK tarafından yapılan açıklamada malullük aylığı alabilmek için gerekli şartlar sıralandı. Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettikten sonra hak kazanılan malullük aylığı için bazı şartlar gerekiyor.

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmesi için:

En az 10 yıl sigortalılık ve toplam 1800 gün prim ödemesi olmalı

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul ise süre şartı aranmadan 1800 gün prim ödemesi olmalı

İşten ayrılışı gerçekleşmeli

4-b (Bağ-Kur) kapsamında SGK’ya borç olmamalı

MALUL AYLIĞI NE KADAR?

Kişiye, hizmet geçmişine göre değişiklik gösteren maullük ylığını hesaplamak için e-Devlet üzerinden “Malulen Emekli Aylığı Sorgulama” yapabilir ya da SGK il veya merkez müdürlüğüne başvurabilirsiniz.