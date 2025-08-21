Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SGK’dan malullük aylığı açıklaması! İşte tüm gerekli şartlar

Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden yani bir kaza ya da engellilik durumu taşıyan kişiler için geçerli olan malullük aylığı hakkında SGK'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK’dan malullük aylığı açıklaması! İşte tüm gerekli şartlar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 12:31

Kurumu, çalışanları yakından ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. tarafından yapılan açıklamada malullük aylığı alabilmek için gerekli şartlar sıralandı. Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettikten sonra hak kazanılan malullük aylığı için bazı şartlar gerekiyor.

SGK’dan malullük aylığı açıklaması! İşte tüm gerekli şartlar

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmesi için:

En az 10 yıl sigortalılık ve toplam 1800 gün prim ödemesi olmalı

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul ise süre şartı aranmadan 1800 gün prim ödemesi olmalı

İşten ayrılışı gerçekleşmeli

4-b (Bağ-Kur) kapsamında SGK’ya borç olmamalı

https://x.com/sgksosyalmedya/status/1958454040008036550

MALUL AYLIĞI NE KADAR?

Kişiye, hizmet geçmişine göre değişiklik gösteren maullük ylığını hesaplamak için e-Devlet üzerinden “Malulen Emekli Aylığı Sorgulama” yapabilir ya da SGK il veya merkez müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi
Hesabınızda para unuttuysanız dikkat! Hepsi aktarıldı
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#sgk
#emeklilik
#Malullük Aylığı
#Prim Ödemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.