Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez ilan edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yerel kalkınma hamlesi kapsamında istihdamı artırmak amacıyla her bir yatırımcıya 240 milyon liraya kadar destek verilecek. İşte detaylar....

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 13:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen Hamlesi Teşvik Programı ile genelinde yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor. Program, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel istihdamı artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen program kapsamında, her bir yatırım projesine 240 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak. Açıklamada, atıl kaynakların üretime kazandırılması ve bölgesel rekabetçiliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

Mehmet Fatih Kacır ise teşvik programının 81 ilde 324 yatırım konusunu kapsadığını belirterek, sanayi, tarım, teknoloji ve turizm gibi stratejik sektörlere odaklanıldığını ifade etti. Program kapsamında, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesi için de özel yatırım alanları belirlendi. Bölgenin coğrafi potansiyeli ve ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan projelerle yüksek katma değerli ve odaklı yatırımlar desteklenecek.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

TURİZM VE HAYVANCILIK DESTEĞİ

Hesarek Kayak Merkezi'nde beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımıyla turizm canlandırılacak.500 büyükbaş kapasiteli süt üretim ve işleme tesisi ile tarım ve hayvancılık gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Et ürünleri işleme tesisi ve bal ile arı ürünleri entegre tesisi de desteklenecek yatırımlar arasında.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

ELAZIĞ'A TURİZM VE GIDA SANAYİSİ YATIRIMI

Tavuk eti işleme tesisi, Elazığ'ı gıda sanayisinde öne çıkaracak. Mermer atıklarından yapı malzemeleri üretimi ile çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak. Hazar Gölü çevresinde dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi turizm potansiyelini artıracak. Üzüm mamulleri üretimi tesisi ile tarım ve kırsal kalkınma desteklenecek.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

MALATYA'DA TARIM, TEKSTİL VE SU ÜRÜNLERİ YATIRIMI

2 bin büyükbaş kapasiteli et işleme tesisi, Malatya'nın et ihracatını artıracak. Su ürünleri işleme tesisi, bölgenin su kaynaklarından maksimum fayda sağlayacak. Tekstil yan sanayi ürünleri üretimiyle sektöre ileri-geri bağlantı kazandırılacak. Kayısı ve çekirdeğinden katma değerli ürünlerin üretimi teşvik edilecek.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

TUNCELİ'DE TERMAL TURİZM KOMPLEKSİ

Beş yıldızlı otel ve termal turizm kompleksi ile turizm gelirleri artırılacak. Doğa temelli turizm merkezi ile yılın dört mevsimi turizm hedefleniyor.500 büyükbaş kapasiteli süt üretim ve işleme tesisi, ildeki tarım potansiyelini ekonomik değere dönüştürecek.

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

YATIRIMCILARA SUNULAN DESTEKLER NELER?

Yatırımcılar programa 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Verilecek destekler arasında, Yatırım tutarının yüzde 15'i oranında nakdi destek veya yüzde 20'sine kadar faiz/kar payı desteği (üst sınır: 240 milyon TL)

Yüzde 50 vergi indirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi

Gümrük vergisi muafiyeti, Sigorta primi işveren hissesi desteği (6. bölgede 12 yıl), sigorta primi işçi hissesi desteği (6. bölge illerinde)

Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi

AMAÇ: KALICI İSTİHDAM

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın TRB1 Bölgesi için son derece stratejik bir fırsat olduğunu belirtti. Budancamanak, "Amacımız yalnızca yeni yatırımlar değil, aynı zamanda kalıcı istihdam, katma değerli üretim ve uluslararası rekabet gücü. Tarım, turizm ve sanayi gibi alanlarda yatırımcılara büyük fırsatlar sunuluyor" dedi.

Ajansın, yatırımcıların başvuru süreçlerinde teknik destek sağlayacağını belirten Budancamanak, özellikle tarım, gıda, tekstil, doğal kaynaklar ve turizm gibi sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin önceliklendirileceğini ifade etti.

