Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve çıkmaza giren toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Memurların taleplerine karşılık hükümet ikinci talebini de iletti. Uzlaşma sağlanamayınca konu hakem kuruluna devredildi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakem kurulu kararı ne çıkarsa saygı duyulacağını açıklarken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem heyetine başvurmayacağız" diyerek resti çekti. Bu arada Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu yeni oranlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam hesapları da değişti. İşte yeni oranlar ve hesaplar...

EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 ay oluşan enflasyon kadar maaş artışı alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıkan zam oranlarını ocak ve temmuz aylarında maaşlarına ekliyor. Buna ilaveten 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark ödeniyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefleri olarak koruduklarını belirterek, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

BU ORANLAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Eğer 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.56 olarak çıkacak.

ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ NASIL ETKİLER?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 25 tahminine göre 2026'nın ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Yıl sonundaki yüzde 29 enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.56 çıkacak. Yani ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14 ile 10.56 aralığında bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ NASIL ETKİLER?

Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları bu ay sonunda belirlenecek ancak enflasyon farkı alıp almayacakları temmuzda verilen yüzde 5 zamma göre hesaplanacak. Buna göre de memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 enflasyon farkı alacak. Ardından da toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Zam oranı, ocak ayında enflasyon farkıyla yükselecek.

2025 ENFLASYONU YÜZDE 24 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 6.28 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 6.28 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 1.22

2025 ENFLASYONU YÜZDE 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 7.14 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 2.04

2025 ENFLASYONU YÜZDE 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 10.56 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 5.30

TOPLU SÖZLEŞMEDE SON DURUM NEDİR?

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7, 2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

SENDİKA TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde.

SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hakem Kurulu 5 günde karar verecek. Bu durumunda en geç 27 Ağustos'ta karar açıklanacak. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.