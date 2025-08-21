Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

Toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. En son hükümet ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca konu hakem kurulunun nihai kararına bırakılmıştı. Bakan Işıkhan hakem kararını beklediğini açıklarken dün akşam saatlerinde sendika tarafından hakeme gitmeye itiraz geldi. Tüm bunlar yaşanırken Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi raporu da açıklandı. Gazeteci Faruk Erdem farklı senaryolarda memur ve memur emeklisinin alacağı zam miktarını tek tek hesapladı. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 09:25

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve çıkmaza giren görüşmelerinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Memurların taleplerine karşılık hükümet ikinci talebini de iletti. Uzlaşma sağlanamayınca konu hakem kuruluna devredildi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakem kurulu kararı ne çıkarsa saygı duyulacağını açıklarken Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem heyetine başvurmayacağız" diyerek resti çekti. Bu arada Merkez Bankası yılın üçüncü raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu yeni oranlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin hesapları da değişti. İşte yeni oranlar ve hesaplar...

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 ay oluşan enflasyon kadar maaş artışı alıyor. ve memur emeklileri ise toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıkan zam oranlarını ocak ve temmuz aylarında maaşlarına ekliyor. Buna ilaveten 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark ödeniyor.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefleri olarak koruduklarını belirterek, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

BU ORANLAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Eğer 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.56 olarak çıkacak.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ NASIL ETKİLER?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 25 tahminine göre 2026'nın ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Yıl sonundaki yüzde 29 enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.56 çıkacak. Yani ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14 ile 10.56 aralığında bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

ENFLASYON RAKAMLARI MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ NASIL ETKİLER?

Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları bu ay sonunda belirlenecek ancak enflasyon farkı alıp almayacakları temmuzda verilen yüzde 5 zamma göre hesaplanacak. Buna göre de memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 enflasyon farkı alacak. Ardından da toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Zam oranı, ocak ayında enflasyon farkıyla yükselecek.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

2025 ENFLASYONU YÜZDE 24 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 6.28 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 6.28 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 1.22

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

2025 ENFLASYONU YÜZDE 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 7.14 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 2.04

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

2025 ENFLASYONU YÜZDE 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 10.56 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 5.30

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

TOPLU SÖZLEŞMEDE SON DURUM NEDİR?

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7, 2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

SENDİKA TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde.

Memur ve memur emeklisi zammı netleşiyor! Faruk Erdem tek tek hesapladı

SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hakem Kurulu 5 günde karar verecek. Bu durumunda en geç 27 Ağustos'ta karar açıklanacak. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi
Dev bankadan elinde Euro olanlara uyarı!
ETİKETLER
#zam
#enflasyon
#emekliler
#memurlar
#toplu sözleşme
#memur-sen
#Hakem Kurulu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.