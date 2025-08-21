Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan elinde Euro olanlara uyarı!

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, Euro yatırımcısını ilgilendiren tahminlerde bulundu. Banka, doların zayıflığının euro/dolar paritesinin 1.20'ye gitmesine yol açabileceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev bankadan elinde Euro olanlara uyarı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 09:01

ING piyasaya yönelik beklentilerini açıkladı. Dev banka 2025'te art arda üç 25 baz puanlık indirim (Eylül, Ekim, Aralık 2025) ve 2026'da gevşemenin devam etmesini ve Fed'in nihai faiz oranının yüzde 3.25'e ulaşmasını bekliyor.

Dev bankadan elinde Euro olanlara uyarı!

ABD işgücü piyasasındaki bozulma (bordro revizyonları, zayıflayan eğilim) doların son desteğini zayıflatıyor, tarife sebepli enflasyonun kısa vadeli olması bekleniyor.

DOLARDA BASKI VAR

Fed'in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini ucuzlatmasının yeni satışlarını tetiklemesi beklenirken, banka ayrıca mevsimsel zayıflık ve 2026'da yeni Fed başkanı riskleri oluşabileceğine değindi.

Dev bankadan elinde Euro olanlara uyarı!

BANKADAN 2026 HEDEFİ

Euro bölgesi varlıkları yabancı talebi güçlü olmaya devam ediyor, sadece Mayıs-Haziran'da 236 milyar euroluk alım oldu. Tüm bunlar ele alındığında banka tahmin olarak Euro/doların 2025 sonuna kadar 1.20'ye doğru, 2026 sonlarında ise 1.22-1.25 seviyelerine tırmanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
ETİKETLER
#dolar
#forex
#İngiliz Boksör
#Euro 2026 Elemeleri
#Ekonomik Projeksiyon
#Fed Faiz Indirimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.