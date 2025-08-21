Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve Türkiye’ye dair açıklanan veriler döviz piyasalarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle ilerleyen dolar, euro ve sterlin fiyatları, 21 Ağustos Perşembe sabahı da dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön bulma çabasını gözlemliyor.
Haftanın dördüncü işlem gününde finansal piyasalarda yatay bir görünüm hakim. 21 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında küçük değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin fiyatı ne oldu? İşte günün ilk rakamları...
Alış: 40,9310 TL
Satış: 40,9401 TL
Alış: 47,7340 TL
Satış: 47,8205 TL
Alış: 55,2006 TL
Satış: 55,2581 TL