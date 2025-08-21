Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve Türkiye’ye dair açıklanan veriler döviz piyasalarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle ilerleyen dolar, euro ve sterlin fiyatları, 21 Ağustos Perşembe sabahı da dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön bulma çabasını gözlemliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA SABAH TABLOSU

Haftanın dördüncü işlem gününde finansal piyasalarda yatay bir görünüm hakim. 21 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında küçük değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin fiyatı ne oldu? İşte günün ilk rakamları...

21 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,9310 TL

Satış: 40,9401 TL

21 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7340 TL

Satış: 47,8205 TL

21 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2006 TL

Satış: 55,2581 TL

21 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI