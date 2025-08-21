Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz piyasaları haftanın dördüncü işlem gününe dengeli bir başlangıç yaptı. Dolar, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki seyri, yatırımcılar ve piyasaları yakından takip edenler için merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe sabahı güncel döviz kurları...

KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.08.2025
06:50
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
06:53

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve Türkiye’ye dair açıklanan veriler döviz piyasalarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle ilerleyen , euro ve sterlin fiyatları, 21 Ağustos Perşembe sabahı da dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön bulma çabasını gözlemliyor.

Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

DÖVİZ PİYASALARINDA SABAH TABLOSU

Haftanın dördüncü işlem gününde finansal piyasalarda yatay bir görünüm hakim. 21 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında küçük değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve ne oldu? İşte günün ilk rakamları...

21 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,9310 TL

Satış: 40,9401 TL

21 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,7340 TL

Satış: 47,8205 TL

21 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2006 TL

Satış: 55,2581 TL

21 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar 41 TL'ye yürüyor! İşte 21 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
