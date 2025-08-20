Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

Çıkmaza giren memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında yeni gelişme yaşandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem heyetine başvurmayacağız" diyerek resti çekti. İnsiyatifin hükümette olduğunun altını çizen Yalçın, "Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız. Hakeme ne bizim, ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur" ifadelerini kullandı. İşte yılan hikayesine dönen zam pazarlığının detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 18:03

Milyonlarca memur ve memur emeklisi görüşmelerinde istediği zam oranını hükümet tarafından alamadı. sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem heyetine gidilmeyeceğine dair açıklamada bulundu.

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Memur-Sen'in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmesi gerekiyor. Ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı son açıklamada, Hakem Heyeti'ne başvurmayacaklarını duyurdu. Yalçın, "Hakem Kurulu'na güvenmiyoruz. Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

"Memurların ve emeklilerinin yaşanabilir ekonomik düzeye kavuşmaları sosyal refaha ulaşabilmeleri için kayıplarını gidermek, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlamak için yetkili konfederasyon olarak yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşmesi süreci kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz'dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmek, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp, uzlaşmanın sağlanması gereken yerin Toplu Sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik.

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, kamu işvereni hakemi haline getirdi."

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.
Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammında kritik gelişme: Bakan Işıkhan açıkladı: Karar Hakem Kurulu’nda
ETİKETLER
#toplu sözleşme
#memur zammı
#memur-sen
#Kamuoyu
#Hakem Heyeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.