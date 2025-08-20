Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını hükümet tarafından alamadı. Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem heyetine gidilmeyeceğine dair açıklamada bulundu.

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Memur-Sen'in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmesi gerekiyor. Ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı son açıklamada, Hakem Heyeti'ne başvurmayacaklarını duyurdu. Yalçın, "Hakem Kurulu'na güvenmiyoruz. Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

"Memurların ve emeklilerinin yaşanabilir ekonomik düzeye kavuşmaları sosyal refaha ulaşabilmeleri için kayıplarını gidermek, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlamak için yetkili konfederasyon olarak yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşmesi süreci kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz'dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmek, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp, uzlaşmanın sağlanması gereken yerin Toplu Sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik.

Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, kamu işvereni hakemi haline getirdi."

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.