SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklileri için sendikalar ve hükümet arasında toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanamadı. Konu hakem heyetine taşınacak. Zam kararını kamu görevlileri için görev yapan hakem kurulu belirleyecek. Enflasyonda gerçekleşebilecek 3 senaryoya göre memur zammı hesabı da değişecek. İşte detaylar...

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 15:10

Memur ve memur emeklilerinin 2026/2027 zammını belirleyecek olan sürecinden uzlaşma çıkmadı. Zam kararını kamu görevlileri hakem kurulu belirleyecek. Kurul hükümetin son teklifini ilan etmesi durumunda enflasyonda gerçekleşebilecek 3 senaryoya göre hesabı da değişecek.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

Hükümet, 2025-2026 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında memur ve emeklilere yönelik yeni maaş zam teklifini sundu. Teklif 3 farklı senaryo üzerinden şekillendirildi ve farklarıyla birlikte memurların ve emeklilerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı. Memur-Sen ve diğer yetkili sendikalarla yürütülen müzakereler devam ediyor.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

ZAM ORANLARI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Hükümetin sunduğu teklif, enflasyon tahminlerine bağlı olarak 3 senaryoyu kapsıyor:

İlk Senaryo (Düşük Enflasyon): 2025 için ocak ve temmuz aylarında sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı öngörülüyor. Enflasyon farkı eklenirse, 2025’te toplam zam oranı yüzde 15’i bulabilir.

İkinci Senaryo (Orta Enflasyon): Yüzde 7 ve yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkı eklendiğinde, yıllık artış yüzde 18-20 bandına ulaşabilir.

Üçüncü Senaryo (Yüksek Enflasyon): Yüzde 8 ve yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil edildiğinde, 2025’te memur maaşlarında yüzde 22’ye varan bir artış hedefleniyor.

2026 için ise her senaryoda ocak ve temmuz aylarında yüzde 5’er oranında zam öngörülüyor, ancak enflasyon farkı bu oranları yukarı çekebilir.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Teklifin detaylarına göre, ve emekli aylıkları taban aylığa bağlı olarak farklı oranlarda artacak. Öne çıkan rakamlar şu şekilde:

1/4 Derece ve Kademedeki Bir Memur (4/A): Mevcut maaş 40.000 TL ise, düşük senaryoda 2025 sonunda yaklaşık 46.000 TL’ye, yüksek senaryoda ise 48.800 TL’ye ulaşabilir.

Emekli Memur (2000 Öncesi): Mevcut 30.000 TL maaş, düşük senaryoda 34.500 TL, yüksek senaryoda 36.600 TL olabilir.

En Düşük Maaşlı Memur (Aile Yardımı Dahil): Mevcut 25.000 TL’lik maaş, düşük senaryoda 28.750 TL, yüksek senaryoda 30.500 TL’ye çıkabilir.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

EK ÖDEMELER VE REFAH PAYI ARIŞI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin teklifinde, ek ödemelerde de artış öngörülüyor. Sağlık ve eğitim gibi ek ödeme alan memurlar için bu oranlar yüzde 10-15 arasında artabilir. Ayrıca, refah payı olarak her memura aylık 1.500-2.000 TL arasında ek destek verilmesi planlanıyor. Bu ek ödemeler, enflasyonist baskıyı dengelemeyi amaçlıyor.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

'EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 40 BİN LİRA'NIN ALTINA DÜŞMEMELİ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin başlangıç olarak değerlendirilebileceğini ancak enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesi halinde ek zam taleplerinin masaya geleceğini belirtti. Kamu-Sen ise, en düşük memur maaşının 40.000 TL’nin altına düşmemesi gerektiğini savunarak, hükümetin teklifini yetersiz buldu. Sendikalar, 22 Ağustos 2025’te yapılacak bir sonraki toplantıda taleplerini netleştirecek.

Memur ve memur emeklisi sözleşmesine göre kim ne kadar maaş alacak?

ENFLASYON RAKAMI BELİRLEYİCİ OLACAK

2025’in ilk yarısında enflasyonun yüzde 20-25 bandında seyrettiği tahmin ediliyor. Hükümet, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini (yüzde 20) baz alarak bu senaryoları hazırladı. Ancak, eğer enflasyon yüzde 30’u aşarsa, memurlara ek zam gündeme gelebilir. Bu durum, maaşların reel değerini koruma açısından kritik önem taşıyor.

