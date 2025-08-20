Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

SGK’nın sağlık harcamaları son iki yılda katlanarak arttığı için usulsüz işlemleri önlemek amacıyla yeni cezalar getirildi. Kimlik doğrulamadan yapılan işlemler için 45.614 TL, SGK’ya fatura edilen hizmetler için ise üç katı tutarında ceza uygulanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ihlallere ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar...

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:35

SGK verilerine bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla SGK’nın genel sağlık sigortası harcamaları âdeta katlanarak büyüdüğünü ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2022 yılında 283.224 milyon TL olan sağlık harcamaları 2023 yıl sonunda %95,3 oranında artış göstererek 553,143 milyon TL seviyesine çıktığını belirtti.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

Artan maliyetlerin nedeninin sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı olduğunu söyleyen Karakaş, "2023 yılında 553,1 milyar TL olan sağlık harcamaları 2024 yıl sonunda yüzde 77,3 oranında artış göstererek 980,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup bu tutarın yüzde 67,6’sını tedavi harcamaları oluşturmaktadır. İlaç, reçete hizmet bedeli ve diğer harcamalar ise toplam tutarın yüzde 32,4’lük kısmına karşılık gelmektedir." dedi.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra), sağlıktan faydalanmak için öngörülen belge ve şartlarla kimliklerini doğrulayıcı belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeleri zorunlu.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

İKİ KATI KANUNİ FAİZ UYGULANACAK

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya SGK’dan haksız hizmet almasının yasaklandığını hatırlatan Karakaş, bunu ihlal edenlerin uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte ceza alacağını belirtti.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastane ve sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara ilişkin sözleşmeleri kapsamında artık sunucular hizmeti alan kişinin doğruluğunu kontrol etmek zorunda. Bu mecburiyete uymayanlara 2025 yılında her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulanıyor.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

HER BİR FİİL İÇİN 45.614 TL CEZA

Karakaş, bu yeni uygulama ile birlikte hasta gerçek anlamda muayene edilmeden muayene edilmiş gibi sisteme işlenmişse, hasta görülmeden sağlık raporu düzenlenmiş ya da reçete düzenlenmişse her bir fiil için 45.614 TL ceza kesileceğini hatırlattı.

Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı

Türkiye’de hastanelerin sağlık alanında reklam yapmaları yasak olmasına rağmen, bazı özel hastanelerin telefonla veya farklı yollarla reklam ve kampanya düzenleyerek vatandaşlara gereksiz tetkik ve tedaviler uygulaması da SGK'yı gereksiz maliyete sokuyor ve zarara uğratıyor. Yeni düzenlemeyle SGK'nın sağlık hizmeti sunucularının kampanya ya da tarama kapsamında yaptığı check-up, tetkik, tahlil veya tedavi bedellerinin kuruma fatura edilmesini yasakladığını belirten Karakaş, Söz konusu işlemlerin SGK’ya fatura edilmesi halinde, işlem bedellerinin toplamının üç katı tutarında ceza kesileceğini açıkladı.

