Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Seddülbahir Kalesi, 2026 EMYA adayı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihi kimliği korunarak yeniden işlev kazandı" dedi.

Bakan Ersoy, Çanakkale'de yer alan Seddülbahir Kalesi'nin, Avrupa'nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterildiğini açıkladı.

'TARİHİ KİMLİĞİ KORUNARAK YENİDEN İŞLEV KAZANDI'

Bu adaylığın, Türkiye'nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışının uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihi kimliği korunarak yeniden işlev kazandı. Bugün, yalnızca bir tarihi yapı değil; güçlü bir hafıza ve anlatı mekanı olarak ziyaretçilerini karşılıyor" açıklamalarında bulundu.





Bakan Ersoy, aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatarak, bu açılışın Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlam taşıdığına dikkati çekti.





'ÖRNEK GÖSTERİLMEYE DEVAM EDİYORUZ'

EMYA 2026 adaylığının, yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, "Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye'yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.