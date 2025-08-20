Menü Kapat
27°
Dolar gümüş yatırımcısını üzdü! Düşüş devam ediyor

Altın yerine daha ucuz bir güvenli liman arayan yatırımcının yeni gözdesi gümüş iki haftadan uzun süredir en düşük seviyesini gördü. 37 dolara kadar gerileyen gümüş nereye yön alacak takip ediliyor.

Dolar gümüş yatırımcısını üzdü! Düşüş devam ediyor
ons başına 37 dolara doğru gerileyerek, doların önemli Federal Rezerv gelişmeleri öncesinde güçlenmesiyle iki haftadan uzun süredir en düşük seviyesini gördü. Yatırımcılar, 1993'ten bu yana ilk politika muhalefetinin yaşandığı Temmuz toplantı tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.

Dolar gümüş yatırımcısını üzdü! Düşüş devam ediyor

Fed başkanları Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını değiştirmemek yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekleyerek komite içindeki bölünmeleri vurguladı. Ardından odak noktası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarına kayacak ve piyasalar faiz indirimi beklentilerini yumuşatmaya yönelik herhangi bir girişim olup olmadığını takip edecek.

Dolar gümüş yatırımcısını üzdü! Düşüş devam ediyor

Yatırımcılar şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Düşüş eğilimine ek olarak, devam eden Ukrayna barış müzakerelerine bağlı jeopolitik risklerin azalması ve küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, değerli metallere yönelik güvenli liman talebini daha da olumsuz etkiledi.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 37.39 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.15 , en yüksek de 37.43 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 37.17 dolardan işlem geçiyor.

Dolar gümüş yatırımcısını üzdü! Düşüş devam ediyor

GRAM GÜMÜŞ FİYATI NE?

Gram gümüş güne 49.20 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.89 lira, en yüksek de 49.25 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48.19 liradan alıcı buluyor.

