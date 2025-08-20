Dolar bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine dair açıklanan veriler döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Son günlerde sınırlı dalgalanmalarla ilerleyen dolar, euro ve sterlin fiyatları, 20 Ağustos Çarşamba sabahı itibarıyla yeniden mercek altında. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını dikkatle takip ediyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNÜN İLK VERİLERİ

Haftanın üçüncü işlem gününde finans piyasaları sakin başladı. 20 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında kısmi değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...

20 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,9021 TL

Satış: 40,9156 TL

20 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,5740 TL

Satış: 47,6983 TL

20 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,1348 TL

Satış: 55,2171 TL

20 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI