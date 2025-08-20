Dolar bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine dair açıklanan veriler döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Son günlerde sınırlı dalgalanmalarla ilerleyen dolar, euro ve sterlin fiyatları, 20 Ağustos Çarşamba sabahı itibarıyla yeniden mercek altında. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını dikkatle takip ediyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde finans piyasaları sakin başladı. 20 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında kısmi değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...
Alış: 40,9021 TL
Satış: 40,9156 TL
Alış: 47,5740 TL
Satış: 47,6983 TL
Alış: 55,1348 TL
Satış: 55,2171 TL