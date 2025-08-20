Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe sınırlı düşüşle başladı. Dün dikkat çeken yükselişlerin ardından, bugün gram ve çeyrek altında gerileme gözlendi. İşte 20 Ağustos 2025 altın fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 07:00

, son haftalarda küresel gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalara sahne oluyor. 19 Ağustos’ta yukarı yönlü hareket eden fiyatlar, 20 Ağustos Çarşamba sabahına düşüşle başladı. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan gerileme, yatırımcıların “altın yeniden düşüş trendine mi girdi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

GEÇEN HAFTA DALGALI SEYİR HAKİMDİ

Geçtiğimiz hafta boyunca , jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki yön arayışının etkisiyle sık sık sert iniş-çıkışlar yaşamıştı. Haftanın başında kayıplar dikkat çekerken, hafta ortasında kısmen toparlanan fiyatlar yeniden gerilemişti. Dün yaşanan yükselişlerin ardından bugünkü düşüş, altının kısa vadede yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

20 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.362,36 TL

Satış 4.362,78 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

20 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.139,00 TL

Satış 7.201,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

20 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 14.279,00 TL

Satış 14.403,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

20 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.470,00 TL

Satış 28.674,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

20 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.318,02 dolar

Satış 3.318,34 dolar

ETİKETLER
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#küresel piyasalar
#altın piyasası
#jeopolitik riskler
#Gecikmeli Düşüş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.