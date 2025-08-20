Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram, çeyrek ve 20 Ağustos altın fiyatları

Altın piyasası, son haftalarda küresel gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalara sahne oluyor. 19 Ağustos’ta yukarı yönlü hareket eden fiyatlar, 20 Ağustos Çarşamba sabahına düşüşle başladı. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan gerileme, yatırımcıların “altın yeniden düşüş trendine mi girdi?” sorusunu gündeme taşıdı.

GEÇEN HAFTA DALGALI SEYİR HAKİMDİ

Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki yön arayışının etkisiyle sık sık sert iniş-çıkışlar yaşamıştı. Haftanın başında kayıplar dikkat çekerken, hafta ortasında kısmen toparlanan fiyatlar yeniden gerilemişti. Dün yaşanan yükselişlerin ardından bugünkü düşüş, altının kısa vadede yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

20 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.362,36 TL

Satış 4.362,78 TL

20 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.139,00 TL

Satış 7.201,00 TL

20 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 14.279,00 TL

Satış 14.403,00 TL

20 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.470,00 TL

Satış 28.674,00 TL

20 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.318,02 dolar

Satış 3.318,34 dolar