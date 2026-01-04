WhatsApp’ta çıkartmalar için yeni dönem

Kategoriler
İstanbul
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çıkartma kullanımını daha pratik hale getirecek yeni özellikleri test etmeye başladı. Android beta sürümlerinde görülen yenilikler, sohbet sırasında aranan çıkartmayı bulmayı kolaylaştırırken, anında yeni çıkartmalar oluşturmanın da önünü açıyor.
Daha önce test edilen sistemde, sohbet çubuğuna yazılan emojilere göre otomatik çıkartma önerileri sunuluyordu. Bu sayede kullanıcılar, çıkartma tepsisini açmadan ya da paketler arasında tek tek gezmeden, aradıkları çıkartmaya doğrudan ulaşabiliyordu. Yeni araçlar, bu yapıyı daha da geliştiriyor.
Beta kullanıcılarının bir bölümüne açılan yeni sistemde, çıkartma klavyesinin üst kısmında hızlı filtre etiketleri yer alıyor. Günlük konuşmalarda sık geçen ifadeleri temsil eden bu etiketler, tek dokunuşla arama başlatıyor ve ilgili anahtar kelimeyi otomatik olarak arama alanına ekliyor. Yani yazmakla uğraşmadan sonuçlara ulaşmak mümkün.
Bu filtreler, WhatsApp’ın emoji ve metin eşleştirme altyapısını temel alıyor. Seçilen kelimeyle ilişkili emojiler üzerinden arama yapılıyor. Öncelik ise kullanıcının kendi çıkartma kütüphanesinde. Böylece sık kullanılan ve daha önce kaydedilmiş çıkartmalar öne çıkıyor. Ardından arama, WhatsApp’ın desteklediği harici çıkartma kaynaklarına genişliyor.
Yeni sistemin en dikkat çekici tarafı ise metinden çıkartma üretme özelliği. Arama sonuçlarının en üstünde görünen ilk birkaç öğe, klasik çıkartma paketlerinden gelmiyor. Bunun yerine, önceden tanımlanmış şablonlar kullanılarak dinamik şekilde oluşturuluyor. Kullanıcı, arama alanına bir kelime ya da kısa bir ifade yazdığında, bu metin farklı görsel stillerle anında çıkartmaya dönüşüyor.