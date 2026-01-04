Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in Maduro açıklamalarına sert tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Venezuela ve Nicolas Maduro üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in Maduro açıklamalarına sert tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 12:57

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan CHP lideri Özgür Özel'in Nicolas Maduro hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"BU MESELELER ÖZGÜR ÖZEL'İN HARCI DEĞİL"

İnan açıklamasında, devletler arası meselelerin iç siyasette günübirlik kazanç elde etme aracı hâline getirilmesini sert sözlerle eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

“Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmek ciddiyetsizliktir. Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP’nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının, dar ve aceleci yaklaşımlarla tartışılamayacağını vurgulayan İnan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in Maduro açıklamalarına sert tepki

“Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez.”

Eyyüp Kadir İnan, milletin ferasetinin bu tür söylemleri her zaman doğru şekilde değerlendirdiğini belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yüce Milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir.”

#Gündem
