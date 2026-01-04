Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya karşı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmek için büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi.

Maduro ile eşinin ele geçirildiği operasyonda ülke dışına çıkarılarak ABD'ye getirildiği ve orada yargılanacağına karar verildi.

Trump'ın sosyal medya hesabından esir alınan Maduro'ya ait paylaşılan ilk fotoğraf ise kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu.

FOTOĞRAFIN YAYINLANMASIYLA STOKLAR TÜKENDİ

CNN, Maduro ve eşi Flores'in düzenlenen operasyon sırasında yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını belirtirken, Maduro'ya ilişkin paylaşılan ilk fotoğrafta üzerinde dünyaca ünlü bir giyim markasına ait eşofman takımı olması dikkat çekmişti.

Söz konusu görüntünün kısa sürede viral olmasının ardından Maduro'nun giydiği 130 dolarlık (5 bin 593 TL) eşofman takımı ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Çok sayıda tedarikçi, ürünün tüm bedenlerinin satıldığını belirterek, yaşanan durumu çılgınlık olarak nitelendirdi.