Dünya
 Berkay Alptekin

Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirdikten sonra, Maduro'ya ait bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Fotoğraftan Maduro'nun giydiği ünlü bir markanın 130 dolarlık eşofman takımı, virale dönüşerek ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında birinci sıraya yükseldi.

Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi
ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya karşı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmek için büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi.

Maduro ile eşinin ele geçirildiği operasyonda ülke dışına çıkarılarak ABD'ye getirildiği ve orada yargılanacağına karar verildi.

Trump'ın sosyal medya hesabından esir alınan Maduro'ya ait paylaşılan ilk fotoğraf ise kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu.

Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi

FOTOĞRAFIN YAYINLANMASIYLA STOKLAR TÜKENDİ

CNN, Maduro ve eşi Flores'in düzenlenen operasyon sırasında yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını belirtirken, Maduro'ya ilişkin paylaşılan ilk fotoğrafta üzerinde dünyaca ünlü bir giyim markasına ait eşofman takımı olması dikkat çekmişti.

Söz konusu görüntünün kısa sürede viral olmasının ardından Maduro'nun giydiği 130 dolarlık (5 bin 593 TL) eşofman takımı ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Çok sayıda tedarikçi, ürünün tüm bedenlerinin satıldığını belirterek, yaşanan durumu çılgınlık olarak nitelendirdi.

Kaçırılan Maduro'nun fotoğrafı tüketim çılgınlığına yol açtı! Dünya devi markanın stokları saniyeler içinde tükendi
#Dünya
