Cinnet getiren adam dehşet saçtı! Önce eşini sonra 7 yaşındaki kızını katletti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda; bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren koca, önce eşinin ardından 7 yaşındaki kızı Sena Canatan’ın bıçakla boğazını kesti.

Olayın ardından sabah saatlerinde komşular, evin kapısının açık olduğunu fark ederek durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılık incelemesinin ardından anne Songül Canatan ile ilkokul 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen kızı Sena Canatan’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan’ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara’ya gittiği ve bir polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BİRBİRLERİNE EN UFAK BİR KÖTÜ SÖZ DAHİ SÖYLEDİKLERİNİ DUYMADIM"

Ev sahibi Şaban Bülüç 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu' dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil" dedi.