27°
Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan güçlü gelen üretici enflasyonu ve perakende satış verileri nedeniyle yatırımcının risk iştahı azaldı. Geçtiğimiz hafta 124 bin dolar seviyesini test eden kripto paranın lider birimi Bitcoin, altı hafta sonra dip rakamları görmeye başladı. İşte detaylar...

Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!
ABD'de açıklanan finansal verilern beklenenden güçlü gelmesi, değerli madenlerin ve borsanın etkisiyle yön değiştiren piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Kripto piyasasının amiral gemisi olan fiyatları önce rekor kırdı ardından altı hafta sonra dibi gördü. Yatırımcısının tedirgin bekleyişi sürüyor.

Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!

ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler ve ’in Jackson Hole toplantısı öncesindeki belirsizlik, kripto paralarda satış baskısını artırdı. Belirsizlik ortamında yatırımcının riskli varlıklardan kaçmasıyla Bitcoin, 6 haftanın en düşük seviyesine yaklaşarak son bir haftada yüzde 2’den fazla geriledi. Geçtiğimiz hafta 124 bin dolar seviyesine kadar çıkarak rekor tazeleyen Bitcoin bütün kazanımları geri vermeye başladı.

Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!

BITCOIN NE KADAR?

Anlık fiyat: Yaklaşık 113.638 USD

Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!

Bitcoin, geçtiğimiz hafta rekor kırarak 124 bin dolar seviyesini test etmişti ancak bu seviyelerden satış baskısı ve kar realizasyonu etkisiyle geriledi.

