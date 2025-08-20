Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!

ABD'de açıklanan finansal verilern beklenenden güçlü gelmesi, değerli madenlerin ve borsanın etkisiyle yön değiştiren kripto para piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Kripto piyasasının amiral gemisi olan Bitcoin fiyatları önce rekor kırdı ardından altı hafta sonra dibi gördü. Yatırımcısının tedirgin bekleyişi sürüyor.

ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler ve Fed’in Jackson Hole toplantısı öncesindeki belirsizlik, kripto paralarda satış baskısını artırdı. Belirsizlik ortamında yatırımcının riskli varlıklardan kaçmasıyla Bitcoin, 6 haftanın en düşük seviyesine yaklaşarak son bir haftada yüzde 2’den fazla geriledi. Geçtiğimiz hafta 124 bin dolar seviyesine kadar çıkarak rekor tazeleyen Bitcoin bütün kazanımları geri vermeye başladı.

BITCOIN NE KADAR?

Anlık fiyat: Yaklaşık 113.638 USD

Bitcoin, geçtiğimiz hafta rekor kırarak 124 bin dolar seviyesini test etmişti ancak bu seviyelerden satış baskısı ve kar realizasyonu etkisiyle geriledi.