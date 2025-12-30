Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık son dakika

Meteoroloji'nin güncel hava durumu değerlendirmeleri sonrasında Aksaray'da soğuk ve kar yağışlı havanın öngörüldüğü bildirildi.

Hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği okulların tatil edilmesi durumuyla ilgili bilgiler de valilik tarafından paylaşıldı.

Peki, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte resmî açıklama.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray’da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum."