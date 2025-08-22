Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikli araç bataryaları gibi stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan lityum için ETİ MADEN tarafından endüstriyel ölçekte lityum karbonat üretim tesisi kurulacağını açıkladı. Bayraktar, pilot üretim hattı için hazırlıkların sürdüğünü, hem ulusal hem de uluslararası patentlerin alındığını belirtti. Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip ve 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünü satışıyla 1,3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

TÜRKİYE'NİN LİTYUM ARZ KAPASİTESİ ARTACAK

Milletvekillerinin bor maden atıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yönelttiği soru önergesini yanıtlayan Bayraktar, kurulacak tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin lityum arz kapasitesinin artacağını belirtti.

Bakan Bayraktar ayrıca, tesiste pilot üretim hattının devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ulusal patent başvurularının tamamlandığını ifade eden Bayraktar, Arjantin, ABD ve Sırbistan'da yapılan uluslararası başvurular kapsamında da patentlerin alındığını dile getirdi.

DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 73'Ü TÜRKİYE'DE

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bor üretiminde lider konumda bulunuyor. 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünü satışı gerçekleştirilirken, bunun yüzde 97'si ihracat olarak kaydedildi. Toplam satış tutarı ise 1,3 milyar dolara ulaştı.