Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.

Memur zammı pazarlığında yeni bir gelişme yaşandı. Kamu işveren tarafı memur zammı için hakem heyetine başvurdu.

Memur maaş zamları için toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girince, kamu işveren heyeti konuyu Hakem Heyeti'ne taşıdı. Görüşmelerde, kamu tarafının son teklifi memurların taleplerinin oldukça altında kaldı.

Hükümetin masadaki son teklifi 2024 yılı için ilk altı ayda %15, ikinci altı ayda %10 oranında bir artış; 2025 yılı için ise ilk altı ayda %6, ikinci altı ayda %5 oranında bir artış içeriyor.

Buna karşılık, memur sendikaları 2024 için ilk altı ayda %35, ikinci altı ayda %25; 2025 için ise ilk altı ayda %15, ikinci altı ayda %10 oranında zam talep ediyordu. Bu, ilk yıl için toplamda %88, ikinci yıl için ise %46'ya varan bir artış anlamına geliyordu. İki taraf arasındaki bu büyük fark, uzlaşmayı imkansız kıldı.