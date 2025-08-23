Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,62 oranında yükselişle kapattı. Altın sınırlı değer kazanırken, dolar yukarı yönlü seyretti, euro ise düşüş gösterdi. Yatırım fonları arasında en fazla getiriyi ise borsa fonları sağladı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı
’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 4,62 kazandırdı. hafta içinde 10.850,22 ile en düşük, 11.398,27 ile en yüksek seviyeleri gördü. Endeks, geçen haftaki kapanışa göre yüzde 4,62 değer kazanarak 11.372,33 puandan haftayı tamamladı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı

ALTIN FİYATLARI SINIRLI YÜKSELDİ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4.397 TL oldu. Cumhuriyet altını yüzde 0,17 yükselişle 29.709 TL’ye, çeyrek ise yüzde 0,20 artışla 7.365 TL’ye çıktı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı

DÖVİZDE SON DURUM

ABD doları bu hafta yüzde 0,29 yükselerek 41,0170 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,37 değer kaybederek 47,6720 TL seviyesine geriledi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı

YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI

haftalık bazda yüzde 1,58, emeklilik fonları ise yüzde 1,61 değer artışı kaydetti. Fon kategorileri içinde en yüksek getiriyi yüzde 3,15 ile borsa yatırım fonları sağladı.

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 23 Ağustos 2025 güncel döviz kurları
