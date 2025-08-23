Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 4,62 kazandırdı. BIST 100 endeksi hafta içinde 10.850,22 ile en düşük, 11.398,27 ile en yüksek seviyeleri gördü. Endeks, geçen haftaki kapanışa göre yüzde 4,62 değer kazanarak 11.372,33 puandan haftayı tamamladı.

ALTIN FİYATLARI SINIRLI YÜKSELDİ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4.397 TL oldu. Cumhuriyet altını yüzde 0,17 yükselişle 29.709 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 0,20 artışla 7.365 TL’ye çıktı.

DÖVİZDE SON DURUM

ABD doları bu hafta yüzde 0,29 yükselerek 41,0170 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,37 değer kaybederek 47,6720 TL seviyesine geriledi.

YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,58, emeklilik fonları ise yüzde 1,61 değer artışı kaydetti. Fon kategorileri içinde en yüksek getiriyi yüzde 3,15 ile borsa yatırım fonları sağladı.