TOKİ'den büyük fırsat! 30 ilde 312 arsayı satışa çıkarıyor: Tarihler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki 312 taşınmazı satışa sunmak için açık artırma ihalesi düzenlemeye hazırlanıyor.

SATIŞA SUNULACAK İLLER VE TAŞINMAZLAR

İhale kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde bulunan taşınmazlar satışa çıkarılacak.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİM FIRSATI

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan alacaklının talebine göre peşin veya vadeli olarak satın alınabilecek. Tekirdağ’da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz hariç, tüm tutarı peşin ödemek isteyenler yüzde 15 indirim hakkından yararlanabilecek.

Alıcılar, farklı kullanım amaçlarına sahip arsalar için çeşitli ödeme planlarını tercih edebilecek:

Peşin ödeme

%25 peşinat, 48 ay vade

%40 peşinat, 36 ay vade

Satışa sunulan arsalar; konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanlarını kapsıyor.

İHALE TARİHİ NE ZAMAN?

Açık artırmalar 10 Eylül saat 10.30’da başlayacak. İhaleye Ankara ve İstanbul’daki salonlardan fiziki olarak veya internet üzerinden çevrim içi katılım sağlanabilecek.

Satışa ilişkin detaylara www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden veya (212) 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.