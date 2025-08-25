Trump yine yaptı yapacağını: Resmen para basıyor

Trump son haftalarda diplomasi arenasında oldukça hareketli. Önce Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini ağırlayan Trump, ardından Ukrayna Devlet Başkanı VolodimirZelenskiy ve Avrupalı liderlerle Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışlarını görüştü. Ancak tüm bu temasların gölgesinde, Beyaz Saray’daki ticari köşe gündemi değiştirdi.

"MAGA KÖŞESİ" SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Trump’ın şapka, tişört, parfüm, kol düğmesi ve su şişesi gibi ürünlerini sergilediği bölüm, yabancı liderlere de gösterildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu manzarayı “rüküş” ve “utanç verici” olarak niteledi. Yorumlarda, Trump’ın hiçbir pazarlama fırsatını kaçırmadığına vurgu yapıldı.

ŞAPKALARLA VERİLEN MESAJ: “TRUMP 2028”

Köşede en çok dikkat çeken ürünler, kırmızı şapkalar oldu. Üzerlerinde “Trump 2028”, “Trump Her Şey Hakkında Haklıydı” ve “4 Yıl Daha” ifadeleri yer alıyor. ABD yasaları, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasına izin vermediği için, “2028” mesajı daha çok pazarlama taktiği olarak değerlendiriliyor.

MİLYON DOLARLIK MARKA GELİRİ

Forbes’un verilerine göre Trump, markalı ürünlerden büyük kazanç sağlıyor.

$TRUMP kripto parası: 315 milyon dolar

World Liberty Financial hissesi: 57,3 milyon dolar

Trump Watches: 2,8 milyon dolar

SaveAmerica sehpa kitabı: 3 milyon dolar

Son olarak ürün yelpazesine 249 dolarlık parfüm ve kolonyalar da eklendi. Ancak bu yeni ürünler sosyal medyada “kelimelerle ifade edilemeyecek kadar utanç verici” yorumlarıyla gündeme oturdu.