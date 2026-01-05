Skandal olay sonrası jandarma harekete geçti: 15 atı ayaklarından vurdular

Kars’ta Üçbölük köyü arazisinde tepki çeken olay yaşandı. Hayvan sahipleri ve köylüler karşılaştığı manzara karşısında derin üzüntü yaşadı. İddiaya göre Merkez Alaca köyüne ait bir süredir karlı arazide yakalanamayan at sürüsü, Üçbölük köyü sınırları içerisinde bulundu.

ATLARA ATEŞ AÇILDI

Karla kaplı arazide atların yaralı halde bulunması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan hayvan sahipleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, atların ayak bölgelerinde yaralar ve kan kaybı olduğu görüldü. Hayvan sahipleri, at sürüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığını ve özellikle ayak kısımlarının hedef alındığını iddia etti.

ÇOK SAYIDA AT YARALANDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, yaşanan durumla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaralı atlar sahipleri tarafından ahırlara götürülerek koruma altına alındı.

Sürü içerisinde yaklaşık 15 atın benzer şekilde yaralandığını belirten hayvan sahipleri, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların bir an önce tespit edilmesini istedi. Köylüler, hem hayvanların güvenliği hem de benzer olayların tekrar yaşanmaması adına yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.