Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı'yla (BND) ilgili ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Almanya'nın geçmişte ABD'nin devlet başkanını dinlediği, Air Force One uçağındaki görüşmeleri takip ettiği öne sürüldü.

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı
AA
05.01.2026
05.01.2026
Alman gazetesi Die Zeit, Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın telefonlarının dinlendiği yazdı. Obama'nın Air Force One başkanlık uçağındaki görüşmelerinin takip edildiği iddia edildi. Bu dinlemelerin Başbakanlık tarafından ancak 2014 yılında sonlandırıldığı belirtildi.

ABD'nin BND’nin resmi görev tanımı kapsamında izlenmesi gereken ülkeler arasında yer almamasına rağmen ABD başkanlık uçağındaki iletişim şifrelemesinin güvenlik açıkları nedeniyle Obama’nın görüşmelerinin dinlendiği aktarıldı.

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı

GİZLİCE SAKLANDI, OKUNDU VE İMHA EDİLDİ

Obama’ya ait görüşme dökümlerinin son derece gizli şekilde muhafaza edildiği, dökümü alınan dinlemelerin yalnızca BND Başkanı, yardımcıları ve ilgili birim yöneticisinden oluşan dar bir çevrede, tek kopya halinde dolaştığı, okunduktan sonra imha edildiği belirtildi.

Elde edilen bilgilerin ise ABD’nin tutumuna ilişkin genel değerlendirmelere dönüştürülerek Başbakanlığa iletildiği kaydedildi.

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı

''MERKEL'İN HABERİ YOKTU'' İDDİASI

Gazetenin aktardığına göre, bu operasyon Başbakanlık tarafından resmen onaylanmadı.

Ofisteki bazı çalışanların durumdan ne ölçüde haberdar olduğu belirsizliğini korurken dönemin Başbakanı Angela Merkel’in konudan haberdar olmadığı ve bilmesi halinde izin vermeyeceği ifade edildi.

Süddeutsche gazetesi ise 2014 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da dinlendiğini yazmış, bunun üzerine Başbakanlık uygulamaya son verilmesi talimatını vermişti.

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı

Ancak Başbakanlığın ABD Başkanı’nın da BND’nin radarında olduğundan haberdar olmadığı bildirildi.

BUSH DA DİNLENDİ Mİ?

Obama’ya yönelik dinleme faaliyetinin birkaç yıl sürdüğü, ne zaman başladığı ve selefi George W. Bush’un da hedef alınıp alınmadığının ise netlik kazanmadığı belirtildi. Bu tarihten bu yana BND’nin, ABD başkanlık uçağını izlemediği aktarıldı.

Almanya istihbaratı geçmişte ABD başkanını dinledi! Bomba iddia ortalığı karıştırdı

''DOSTLAR ARASI DİNLEME KABUL EDİLEMEZ''

Angela Merkel, 2013 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kendisini dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, “Dostlar arasında dinleme yapılması kabul edilemez” sözleriyle sert tepki göstermişti.

Angela Merkel’in ofisi ve BND konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

#Dünya
