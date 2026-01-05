Menü Kapat
Galatasaray Trabzonspor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Kupa’da dev karşılaşma

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da heyecan devam ederken bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka öncesinde maçın nerede oynanacağı da araştırıldı.

Galatasaray Trabzonspor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Kupa’da dev karşılaşma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:21

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen maçın oynanacağı stadyumda duyuruldu. Karşılaşma bu akşam 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY TRABZSONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün Gaziantep'te oynanırken Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray Trabzonspor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Kupa’da dev karşılaşma

GS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs karşılaşmada yer almayacak. Müsabaka, ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

