Galatasaray Trabzonspor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Kupa’da dev karşılaşma

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen maçın oynanacağı stadyumda duyuruldu. Karşılaşma bu akşam 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY TRABZSONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün Gaziantep'te oynanırken Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

GS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs karşılaşmada yer almayacak. Müsabaka, ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.