Memecoin’lerde sert yükseliş

Yılın son günlerinde dip seviyelere yakın seyreden memecoin piyasası, bir haftada yüzde 23’ü aşan yükselişle yeniden hareketlendi.

2025’in son günlerinde yılın en düşük seviyelerine yakın işlem gören memecoin piyasası, geçtiğimiz hafta belirgin bir toparlanma yaşadı. Verilere göre piyasa, kısa sürede güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı. CoinMarketCap verileri, bu hareketin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor.

29 Aralık’ta yaklaşık 38 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam memecoin piyasa değeri, haftanın ilk işlem gününde 47,7 milyar doların üzerine çıktı. Yani yalnızca birkaç gün içinde yüzde 23’ü aşan bir değer artışı kaydedildi.