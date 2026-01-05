Menü Kapat
Memecoin’lerde sert yükseliş

Ocak 05, 2026 10:14
1
Memecoin’lerde sert yükseliş

Yılın son günlerinde dip seviyelere yakın seyreden memecoin piyasası, bir haftada yüzde 23’ü aşan yükselişle yeniden hareketlendi.

2025’in son günlerinde yılın en düşük seviyelerine yakın işlem gören memecoin piyasası, geçtiğimiz hafta belirgin bir toparlanma yaşadı. Verilere göre piyasa, kısa sürede güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı. CoinMarketCap verileri, bu hareketin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor.

29 Aralık’ta yaklaşık 38 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam memecoin piyasa değeri, haftanın ilk işlem gününde 47,7 milyar doların üzerine çıktı. Yani yalnızca birkaç gün içinde yüzde 23’ü aşan bir değer artışı kaydedildi.

2
Memecoin’lerde sert yükseliş

BÜYÜK OYUNCULAR YENİDEN SAHNEDE

Piyasa değeri açısından ilk sıralarda yer alan memecoin’lerde de dikkat çekici yükselişler görüldü. Son yedi günde Dogecoin yüzde 20’nin üzerinde prim yaparken, Shiba Inu yaklaşık yüzde 19,9’luk artışla onu izledi. Haftanın en dikkat çeken performansı ise yüzde 65’i aşan yükselişiyle Pepe’den geldi.

3
Memecoin’lerde sert yükseliş

İŞLEM HACMİ ÜÇE KATLANDI

Fiyatlardaki bu hareketlilik, işlem hacimlerine de güçlü şekilde yansıdı. Memecoin’lerde günlük işlem hacmi 29 Aralık’ta 2,17 milyar dolar seviyesindeyken, pazartesi günü 8,7 milyar dolara kadar çıktı. Bu tablo, yaklaşık yüzde 300’lük bir hacim genişlemesine işaret ediyor.

4
Memecoin’lerde sert yükseliş

RİSK İŞTAHI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Hatırlanacağı üzere memecoin’ler, 2025 yılı boyunca yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesiyle yüzde 65’ten fazla değer kaybetmişti. Piyasa, 19 Aralık’ta 35 milyar dolar ile yılın en düşük seviyesini görmüştü. Son günlerde yaşanan bu sert yükseliş ise, kripto ekosisteminin en riskli varlıkları arasında gösterilen memecoin’lerde yatırımcıların yeniden risk almaya başladığına dair önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.

