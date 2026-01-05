Trump’ın Venezuela kumarı: 100 milyar dolar bulamazsa plan çöker

ABD öncülüğünde Venezuela petrolünü yeniden ayağa kaldırma planı, dev yatırım ihtiyacı, yaptırımlar ve siyasi belirsizlik nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor. Gözler Chevron’da; hukuki güvence ve jeopolitik tansiyon belirleyici olacak.

Venezuela’nın neredeyse durma noktasına gelen petrol sektörünü yeniden canlandırma fikri, Washington’da giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Ancak bu hedef, kağıt üzerinde cazip görünse de sahada ağır bir tablo var. ABD Başkanı Donald Trump’ın işaret ettiği yol haritası, en iyimser senaryoda bile yıllara yayılan ve toplamda 100 milyar doları aşması beklenen yatırımlar anlamına geliyor.