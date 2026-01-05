En düşük emekli maaşı kaç para oldu, kaç TL 2026? Aralık enflasyon rakamı sonrası rakamlar netleşti

TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Buna göre en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu da belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ PARA OLDU 2026 SON DAKİKA?

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 18.713 TL oldu. Milyonlarca kişinin gündeminde olan memur maaş zamları oranla beraber netleşti. En düşük memur emeklisi maaşı 26.887 TL oldu. En düşük memur maaşı ise 58.305 TL oldu.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.