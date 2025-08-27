Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

TikTok ve YouTube'da yayılan tehlikeli akım: Çocuklar susuzluk ve bağırsak tıkanıklığından ölüyor!

Sosyal medya platformu TikTok'taki ölümcül akımlara bir yenisi eklendi. Çocuklar, videolarda izledikleri akımlara ayak uydurmak için yaptıklarıyla hayatlarını büyük riske atıyorlar. Son olarak 13 yaşındaki bir çocuk yeni tehlikeli akım nedeniyle hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 09:47

Şimdiye kadar birçok tehlikeli akımın çıkış noktası olan yine ölümcül bir trend ile korku saçıyor. Üstelik bu kez videolar YouTube'a da yayıldı ve çok sayıda çocuk bu tehlikeli akıma kapıldı. 13 yaşındaki bir çocuk ise bu akım yüzünden hayatından oldu.

Yeni tehlikeli trend olan videoda, normal şartlarda sıcak su eklenerek yenmesi gereken hazır erişte makarnalar sadece baharatlarına batırılıp yeniyor. Adeta bir cips gibi tüketilen çiğ erişteler, ölüme götürüyor.

TikTok ve YouTube'da yayılan tehlikeli akım: Çocuklar susuzluk ve bağırsak tıkanıklığından ölüyor!

AKIMA UYDU 3 PAKET ÇİĞ ERİŞTE YEDİ

13 yaşındaki bir çocuk sosyal medya platformlarında gördüğü bu tehlikeli adımı bir adım öteye taşıdı ve 3 paket erişteyi bu şekilde yedi. Çocuk hayatını kaybetti, doktorlar ihtimalini eledi ve gerçeğe ulaştı. Çocuğun vücudunda sindirilemeyen kuru eriştelerin ciddi derecede su kaybına (dehidratasyon) ve ölümcül bir bağırsak tıkanıklığına yol açtığı fark edildi.

TikTok ve YouTube'da yayılan tehlikeli akım: Çocuklar susuzluk ve bağırsak tıkanıklığından ölüyor!

PİŞİRİLDİĞİNDE BİLE RİSKLİ

Uzmanlar, hazır eriştelerin çiğ tüketilmemesi gerektiğini, pişirildiğinde dahi ciddi riskleri taşıdığını belirtti. Dailymail'in haberine göre, . Diyetisyen Raphaël Grüman, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor:

Aşırı tuz içeriği: "Küçük bir kase hazır erişte, neredeyse bir yetişkinin günlük alması gereken tüm tuz miktarını içerir. Bu durum, vücutta su tutulmasına ve kan basıncının (tansiyon) yükselmesine neden olur."

Yüksek glisemik indeks: Kan şekerini hızla yükselten bu ürünler, diyabet riski taşıyanlar için tehlikelidir.

Besin değeri yoksunluğu: Grüman, "Bu erişteler, uzun süre saklanabilmeleri için işlemden geçirilirken içerdikleri tüm vitamin ve mineralleri kaybederler. Besleyici hiçbir değerleri yoktur," diyerek bu gıdaların boş kalori kaynağı olduğunu vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TikTok akımı yine bir çocuğu ipe götürdü! Trend olan manyetik toplar az kalsın öldürüyordu
TikTok raporu açıkladı: Türkiye, kaldırılan video sayısında zirvede!
ETİKETLER
#Sağlık
#tiktok
#sağlık riski
#zehirlenme
#Çocuk Ölümü
#Çiğ Erişte
#Tehlikeli Trend
#Ölümcül Trend
#Çiğ Eroste
#Tehlikeli Trend
#Yemek Güvenliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.