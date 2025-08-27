TikTok ve YouTube'da yayılan tehlikeli akım: Çocuklar susuzluk ve bağırsak tıkanıklığından ölüyor!

Şimdiye kadar birçok tehlikeli akımın çıkış noktası olan TikTok yine ölümcül bir trend ile korku saçıyor. Üstelik bu kez videolar YouTube'a da yayıldı ve çok sayıda çocuk bu tehlikeli akıma kapıldı. 13 yaşındaki bir çocuk ise bu akım yüzünden hayatından oldu.

Yeni tehlikeli trend olan videoda, normal şartlarda sıcak su eklenerek yenmesi gereken hazır erişte makarnalar sadece baharatlarına batırılıp yeniyor. Adeta bir cips gibi tüketilen çiğ erişteler, ölüme götürüyor.

AKIMA UYDU 3 PAKET ÇİĞ ERİŞTE YEDİ

13 yaşındaki bir çocuk sosyal medya platformlarında gördüğü bu tehlikeli adımı bir adım öteye taşıdı ve 3 paket erişteyi bu şekilde yedi. Çocuk hayatını kaybetti, doktorlar zehirlenme ihtimalini eledi ve gerçeğe ulaştı. Çocuğun vücudunda sindirilemeyen kuru eriştelerin ciddi derecede su kaybına (dehidratasyon) ve ölümcül bir bağırsak tıkanıklığına yol açtığı fark edildi.

PİŞİRİLDİĞİNDE BİLE RİSKLİ

Uzmanlar, hazır eriştelerin çiğ tüketilmemesi gerektiğini, pişirildiğinde dahi ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti. Dailymail'in haberine göre, . Diyetisyen Raphaël Grüman, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor:

Aşırı tuz içeriği: "Küçük bir kase hazır erişte, neredeyse bir yetişkinin günlük alması gereken tüm tuz miktarını içerir. Bu durum, vücutta su tutulmasına ve kan basıncının (tansiyon) yükselmesine neden olur."

Yüksek glisemik indeks: Kan şekerini hızla yükselten bu ürünler, diyabet riski taşıyanlar için tehlikelidir.

Besin değeri yoksunluğu: Grüman, "Bu erişteler, uzun süre saklanabilmeleri için işlemden geçirilirken içerdikleri tüm vitamin ve mineralleri kaybederler. Besleyici hiçbir değerleri yoktur," diyerek bu gıdaların boş kalori kaynağı olduğunu vurguluyor.