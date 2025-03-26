Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

TikTok akımı yine bir çocuğu ipe götürdü! Trend olan manyetik toplar az kalsın öldürüyordu

İngiltere'nin doğu bölgesinde bulunan Hertfordshire şehrindeki 12 yaşında bir çocuğu TikTok akımı az kalsın öldürüyordu. Trend olan videolarda gördüğü manyetik toplarla 'piercing akımı'na uymak isteyen çocuk, 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşabildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TikTok akımı yine bir çocuğu ipe götürdü! Trend olan manyetik toplar az kalsın öldürüyordu
KAYNAK:
Berrak Arican Bas
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:37

Bazı ülkelerde yasaklanmasına ya da yaş sınırı getirilmesine neden olacak kadar tehlikeli videoların yayıldığı TikTok yine bir çocuğun zarar görmesine neden oldu. İngiltere'nin Hertfordshire şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Bobby, TikTok'taki piercing akımını denemek isterken az kalsın canından oluyordu. Manyetik toplarla piercing yapan çocuklar için bu toplar ilk başta zararsız gibi gözükse de daha önce 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

ORGANLARINDA MANYETİK TOPLAR VARDI

12 yaşındaki Bobby de bu akıma uymak istedi fakat küçük bir manyetik topu ağzına attı. Ancak top çok küçük olduğu için direkt boğazından aşağı kaydı. Hastaneye gittiğimizde röntgen çekildi ve biri göğsünde, diğeri bağırsağında olmak üzere iki top olduğu ortaya çıktı.

''AZ KALSIN BAĞIRSAKLARI DELİNECEKTİ''

Doktorlar manyetik topların Bobby'nin iç organlarına zarar vereceği endişesiyle acil olarak ameliyata aldılar. Ameliyat 3 saat sürdü. Bobby'nin annesi Hannah, "Eğer birkaç saat daha bekleseydik, bağırsakları delinecek ve stoma torbası kullanmak zorunda kalacaktı." diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

EBEVEYNLERE UYARI

The Sun'ın haberine göre Hannah, "Hala çocukların bu oyuncakları yutmaya devam ettiğini görmek inanılmaz. Hatta evcil hayvanların da yuttuğunu duyuyorum. Oğlumun arkadaşları, bunları kaşlarının üstüne, dillerine hatta burunlarına koyuyormuş. Çok tehlikeli bir durum" diyerek aileleri uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir oyuncak bebek ülkeyi karıştırdı! Tepkiler artınca inceleme başlatıldı
Uçağın kanadında 12 saat! Enkazdan sağ olarak çıktılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.