TikTok akımı yine bir çocuğu ipe götürdü! Trend olan manyetik toplar az kalsın öldürüyordu

Bazı ülkelerde yasaklanmasına ya da yaş sınırı getirilmesine neden olacak kadar tehlikeli videoların yayıldığı TikTok yine bir çocuğun zarar görmesine neden oldu. İngiltere'nin Hertfordshire şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Bobby, TikTok'taki piercing akımını denemek isterken az kalsın canından oluyordu. Manyetik toplarla piercing yapan çocuklar için bu toplar ilk başta zararsız gibi gözükse de daha önce 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

ORGANLARINDA MANYETİK TOPLAR VARDI

12 yaşındaki Bobby de bu akıma uymak istedi fakat küçük bir manyetik topu ağzına attı. Ancak top çok küçük olduğu için direkt boğazından aşağı kaydı. Hastaneye gittiğimizde röntgen çekildi ve biri göğsünde, diğeri bağırsağında olmak üzere iki top olduğu ortaya çıktı.

''AZ KALSIN BAĞIRSAKLARI DELİNECEKTİ''

Doktorlar manyetik topların Bobby'nin iç organlarına zarar vereceği endişesiyle acil olarak ameliyata aldılar. Ameliyat 3 saat sürdü. Bobby'nin annesi Hannah, "Eğer birkaç saat daha bekleseydik, bağırsakları delinecek ve stoma torbası kullanmak zorunda kalacaktı." diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

EBEVEYNLERE UYARI

The Sun'ın haberine göre Hannah, "Hala çocukların bu oyuncakları yutmaya devam ettiğini görmek inanılmaz. Hatta evcil hayvanların da yuttuğunu duyuyorum. Oğlumun arkadaşları, bunları kaşlarının üstüne, dillerine hatta burunlarına koyuyormuş. Çok tehlikeli bir durum" diyerek aileleri uyardı.