TikTok akımı yine bir çocuğu ipe götürdü! Trend olan manyetik toplar az kalsın öldürüyordu

İngiltere'nin doğu bölgesinde bulunan Hertfordshire şehrindeki 12 yaşında bir çocuğu TikTok akımı az kalsın öldürüyordu. Trend olan videolarda gördüğü manyetik toplarla 'piercing akımı'na uymak isteyen çocuk, 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşabildi.
Bazı ülkelerde yasaklanmasına ya da yaş sınırı getirilmesine neden olacak kadar tehlikeli videoların yayıldığı TikTok yine bir çocuğun zarar görmesine neden oldu. İngiltere'nin Hertfordshire şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Bobby, TikTok'taki piercing akımını denemek isterken az kalsın canından oluyordu. Manyetik toplarla piercing yapan çocuklar için bu toplar ilk başta zararsız gibi gözükse de daha önce 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.
12 yaşındaki Bobby de bu akıma uymak istedi fakat küçük bir manyetik topu ağzına attı. Ancak top çok küçük olduğu için direkt boğazından aşağı kaydı. Hastaneye gittiğimizde röntgen çekildi ve biri göğsünde, diğeri bağırsağında olmak üzere iki top olduğu ortaya çıktı.
Doktorlar manyetik topların Bobby'nin iç organlarına zarar vereceği endişesiyle acil olarak ameliyata aldılar. Ameliyat 3 saat sürdü. Bobby'nin annesi Hannah, "Eğer birkaç saat daha bekleseydik, bağırsakları delinecek ve stoma torbası kullanmak zorunda kalacaktı." diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
The Sun'ın haberine göre Hannah, "Hala çocukların bu oyuncakları yutmaya devam ettiğini görmek inanılmaz. Hatta evcil hayvanların da yuttuğunu duyuyorum. Oğlumun arkadaşları, bunları kaşlarının üstüne, dillerine hatta burunlarına koyuyormuş. Çok tehlikeli bir durum" diyerek aileleri uyardı.