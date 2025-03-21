Bir oyuncak bebek ülkeyi karıştırdı! Tepkiler artınca inceleme başlatıldı

Vietnam'da hem çocuklar arasında hem de Z kuşağı arasında popülerleşen 'Baby Three' isimli oyuncak bebek son zamanların en çok satanları arasında zirveye yerleşti. Bu oyuncak sayesinde sadece 3 ayda 1,6 milyon dolarlık gelir elde edildi. Fakat oyuncak bebeğin üzerindeki kalp şeklindeki işaret tartışmalara neden oldu. İşaretin, 'Çin'in uluslararası hukuka aykırı deniz sınırı iddiasına' benzediği öne sürüldü.

SATIŞ YARI YARIYA DÜŞTÜ

İşaret sebebiyle tepkiler artınca Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık, oyuncakların 'ulusal güvenlik ve egemenliği tehdit edebileceğini' belirterek satıcılara uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından internet sitelerinde oyuncak bebeğin satışı hızla düştü. YouNet ECI adlı e-ticaret analiz platformunun verilerine göre Baby Three'nin Shopee ve TikTok Shop'taki ortalama fiyatı 2025'in ilk 10 haftasında yarıya indi.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan 2023'te Barbie filmi, sahte bir haritada bu çizginin yer alması nedeniyle Vietnam'da yasaklandı. Netflix, Çin yapımı bir diziyi haritayı sürekli göstermesi sebebiyle kaldırmak zorunda kaldı. 2022'de ise Tom Holland, Mark Wahlberg ve Antonio Banderas'ın rol aldığı Uncharted filmi, aynı nedenle Vietnam'da gösterime giremedi.