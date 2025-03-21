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 | Berrak Arican

Bir oyuncak bebek ülkeyi karıştırdı! Tepkiler artınca inceleme başlatıldı

Vietnam'da popülerleşen bir oyuncak bebek ülkeyi karıştırdı. Çin yapımı 'Baby Three' isimli oyuncak, tasarımı nedeniyle Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasını simgelediği gerekçesiyle 'vatanseverlik' tartışmalarına yol açtı.

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Bir oyuncak bebek ülkeyi karıştırdı! Tepkiler artınca inceleme başlatıldı
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 13:35

Vietnam'da hem çocuklar arasında hem de Z kuşağı arasında popülerleşen 'Baby Three' isimli oyuncak bebek son zamanların en çok satanları arasında zirveye yerleşti. Bu oyuncak sayesinde sadece 3 ayda 1,6 milyon dolarlık gelir elde edildi. Fakat oyuncak bebeğin üzerindeki kalp şeklindeki işaret tartışmalara neden oldu. İşaretin, 'Çin'in uluslararası hukuka aykırı deniz sınırı iddiasına' benzediği öne sürüldü.

SATIŞ YARI YARIYA DÜŞTÜ

İşaret sebebiyle tepkiler artınca Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık, oyuncakların 'ulusal güvenlik ve egemenliği tehdit edebileceğini' belirterek satıcılara uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından internet sitelerinde oyuncak bebeğin satışı hızla düştü. YouNet ECI adlı e-ticaret analiz platformunun verilerine göre Baby Three'nin Shopee ve TikTok Shop'taki ortalama fiyatı 2025'in ilk 10 haftasında yarıya indi.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan 2023'te Barbie filmi, sahte bir haritada bu çizginin yer alması nedeniyle Vietnam'da yasaklandı. Netflix, Çin yapımı bir diziyi haritayı sürekli göstermesi sebebiyle kaldırmak zorunda kaldı. 2022'de ise Tom Holland, Mark Wahlberg ve Antonio Banderas'ın rol aldığı Uncharted filmi, aynı nedenle Vietnam'da gösterime giremedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Nine-Dash Line (Dokuz Çizgili Hat) nedir?
Nine-Dash Line (Dokuz Çizgili Hat), Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik iddiasını göstermek için haritalarında kullandığı tartışmalı bir sınır çizgisidir. Bu hat, Çin tarafından ilk kez 1947’de çizilmiş ve Güney Çin Denizi’nin büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde haritalara eklenmiştir.
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