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 | Berrak Arican

Evin havuzunda yüzen tuhaf hayvan şaşkına çevirdi! Ne olduğu sonradan anlaşıldı

Sidney'in kuzey kıyısında bulunan Güney Turramurra'daki ev sahibi, havuzunda yüzen tuhaf bir cisme anlam veremedi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ev sahibi aldığı cevaplarla garip cismin ne olduğunu öğrendi.

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Evin havuzunda yüzen tuhaf hayvan şaşkına çevirdi! Ne olduğu sonradan anlaşıldı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 15:28

Güney Turramurra'da bir ev sahibi, havuzunda tuhaf bir cismin yüzdüğünü fark etti. Sudan çıkarıp ne olduğuna baktığında ise bir türlü anlamlandıramayınca soluğu sosyal medyada aldı. Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı ve kısa sürede garip cisme birçok yorum yapıldı. Birçok kişi, tuhaf görünümlü cismin güney yaprak kuyruklu bir gekonun kuyruğu olduğunu söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kuyruğun detaylarına dair bilgi vererek, bu küçük beyaz parçaların kuyruğun kopmasını sağlayan özel kas dokuları olduğunu dile getirdi.

KUYRUKLARINI BIRAKIP KAÇIYORLAR

Konuya dair bilgisi olanlar ise gekoların tehdit altında veya saldırıya uğradığında aynı kertenkeleler gibi bir savunma mekanizması olarak kuyruklarını bırakıp kaçtıklarını belirttiler. Gekolar bu şekilde saldırıya geçebilecek canlıların dikkatini dağıtıyor ve kaçabiliyor.

SOSYAL MEDYA BU FOTOĞRAFI KONUŞTU

Ev sahibinin paylaştığı fotoğrafa gerçek bir cevap verenlerin yanı sıra tiye alanlar da oldu. Bir kişi, ''Mutasyona uğramış bir Golden Gaytime’a (bir yiyecek) benziyor" şeklinde yorum yaptı. Başka bir kullanıcı, cismin beyaz parçalarını görünce önce daha önce hiç görmediği bir ağaçtaki tohum kabuğu sandığını belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

Güney yaprak kuyruklu gekolar nasıl hayvanlar?
Güney yaprak kuyruklu gekolar, Sydney havzasına özgü olan sürüngenlerdir ve genellikle kumtaşı fundalıklarının bulunduğu bölgelerde yaşarlar. Kahverengi ve gri tonlarındaki benekli desenleri sayesinde çevreleriyle mükemmel bir şekilde kamufle olurlar. Boyları 15 cm'ye kadar ulaşabilen bu gekoların yanı sıra skinkler de dahil olmak üzere diğer bazı kertenkele türleri de benzer bir hayatta kalma mekanizmasına sahiptir.
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