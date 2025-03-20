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 | Berrak Arican

İstifçinin evini satın alan fenomen neye uğradığını şaşırdı! Evden çıkan şoke etti

Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten bir fenomen, açık artırmada bir istifçinin evini satın aldı. Evin içinden çıkan ise polisleri harekete geçirdi.

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İstifçinin evini satın alan fenomen neye uğradığını şaşırdı! Evden çıkan şoke etti
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:29

Hem gayrimenkul yatırımcısı hem de TikTok'ta içerik üretici olan fenomen, açık artırmada satın aldığı evleri temizleterek değerlendiriyordu. Şimdiye kadar birçok kez de istifçilerin evleri ile karşılaştı. Yine benzer bir ev ile karşılaşıp satın alan fenomenin sahibi olduğu ev bu kez hurda yığınlarıyla doluydu ve birinin orada yaşadığına dair izler vardı.

EVDEN CESET ÇIKTI

Bir yandan evin temizliği yapılırken bir yandan da TikTok için çekim yapan yatırımcı fenomen, ''Bu cuma günü açık artırmada satın aldığım evim'' diyerek yeni temizlemeye başladıklarını söylediği anlarda hiçbir evde görmediği bir şey bulduğundan bahsetti. Kamerayı hurda yığınlarının ortasındaki bedene doğru çeviren fenomen, ''Bu inanılmaz ve çılgınca, polisi aramam gerekiyor'' diyerek bir ceset bulduğunu ifade etti.

KOLU OLMAYAN CESET İÇİN AÇIKLAMA

Evdeki temizlik durdu ve olay yerine polis, itfaiye ve adli tabip ofisi yetkilileri geldi. Bu esnada eve kimsenin girmesine izin verilmedi. Adli tabip ise cesedin kollarından birinin kayıp olduğunu fakat bunun bir hayvandan kaynaklı olabileceğini açıkladı.
TikTok fenomeni, olayın peşini bırakmadı ve cesedin eski ev sahibinin bir arkadaşına sahip olduğu bilgisini de paylaştı.

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