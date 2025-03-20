Hırsızlığın geldiği son nokta! Koca evi çalıp 7.5 milyon TL'ye sattılar

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık meydana geldi. Araba, motosiklet veya bisiklet gibi hareket eden varlıklar yerine hırsızlar fırsat bularak ev çaldı.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde yaşayan D'Andrea Turner'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Olay, Turner'ın uzun yol şoförü olan eski eşi Keith, evlerini bir süre boş bırakmasıyla başladı. Bu süreçte Aaron Polmanteer ve Lledera Hollen isimli iki kişi eve zorla girerek içeride bulunan kişisel belgelere ulaştı.

ABD merkezli New York Post'un haberine göre, bu belgeleri sahte evraklarla değiştirerek Turner ve eski eşinin kimliğine bürünen dolandırıcılar, evi emlak yatırımcılarına 200 bin dolara (yaklaşık 7.5 milyon TL) sattı.

ÇEKLERİ NAKDE ÇEVİRİRKEN İŞLER TERS GİTTİ

Sahte belgeleri kullanarak resmi satış işlemlerini gerçekleştiren Polmanteer ve Hollen, tapu şirketini ve noterleri kandırarak mülkü yeni sahiplerine devretmeyi başardı. Ancak işler, Turner'ın kimliğiyle yazılmış çekleri nakde çevirmeye çalıştıklarında ters gitmeye başladı.

Olay ortaya çıktıktan sonra dolandırıcılar tutuklanarak mahkemeye çıkarılmayı beklerken, Turner'ın evi nihayet gerçek sahiplerine teslim edildi. Ancak bu olay, tapu dolandırıcılıklarının giderek yaygınlaştığını ve ev sahiplerinin bu tür tehlikeli olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Evim çalındı" diyen Turner ise olayın hala gerçek olduğuna inanmakta zorlandığını ifade etti.