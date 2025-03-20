Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Hırsızlığın geldiği son nokta! Koca evi çalıp 7.5 milyon TL'ye sattılar

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık meydana geldi. Araba, motosiklet veya bisiklet gibi hareket eden varlıklar yerine hırsızlar fırsat bularak ev çaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hırsızlığın geldiği son nokta! Koca evi çalıp 7.5 milyon TL'ye sattılar
KAYNAK:
NY Post
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 11:51

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde yaşayan D'Andrea Turner'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Olay, Turner'ın uzun yol şoförü olan eski eşi Keith, evlerini bir süre boş bırakmasıyla başladı. Bu süreçte Aaron Polmanteer ve Lledera Hollen isimli iki kişi eve zorla girerek içeride bulunan kişisel belgelere ulaştı.

ABD merkezli New York Post'un haberine göre, bu belgeleri sahte evraklarla değiştirerek Turner ve eski eşinin kimliğine bürünen dolandırıcılar, evi emlak yatırımcılarına 200 bin dolara (yaklaşık 7.5 milyon TL) sattı.

ÇEKLERİ NAKDE ÇEVİRİRKEN İŞLER TERS GİTTİ

Sahte belgeleri kullanarak resmi satış işlemlerini gerçekleştiren Polmanteer ve Hollen, tapu şirketini ve noterleri kandırarak mülkü yeni sahiplerine devretmeyi başardı. Ancak işler, Turner'ın kimliğiyle yazılmış çekleri nakde çevirmeye çalıştıklarında ters gitmeye başladı.

Olay ortaya çıktıktan sonra dolandırıcılar tutuklanarak mahkemeye çıkarılmayı beklerken, Turner'ın evi nihayet gerçek sahiplerine teslim edildi. Ancak bu olay, tapu dolandırıcılıklarının giderek yaygınlaştığını ve ev sahiplerinin bu tür tehlikeli olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Evim çalındı" diyen Turner ise olayın hala gerçek olduğuna inanmakta zorlandığını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamilelik dolandırıcılığı: Katıldığı programda gerçekler gün yüzüne çıktı
Bir garip hırsızlık olayı! Biri çaldı, diğeri dışkıladı
ETİKETLER
#hırsızlık
#dolandırıcı
#arizona
#sahtecilik
#Tapudolandırıcılığı
#Phoenix
#Ev Satış
#Kimlik Avı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.