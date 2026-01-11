Dünya’nın 2 milyar yıllık sırrı: Doğal nükleer reaktörler

MODERN REAKTÖRLERLE ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanı Peter Woods, Oklo’daki mekanizmanın günümüz hafif su reaktörleriyle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını söylüyor. Nötronların kontrolsüz kaldığı durumlarda reaksiyonun kendiliğinden durması, modern nükleer güvenlik prensipleriyle birebir örtüşüyor. Yani Oklo, yalnızca jeolojik değil, mühendislik açısından da öğretici bir örnek.

EN AZ 15 DOĞAL REAKTÖR TESPİT EDİLDİ

Bugüne kadar Oklo ana yatağı ve Bangombé çevresinde en az 15 doğal nükleer reaktör belirlendi. Her biri aktif olduğu dönemde yaklaşık 100 kilovat termal enerji üretti. Bu değer modern santrallerle kıyaslandığında düşük olabilir, ama tamamen doğal süreçlerle ortaya çıkmış olması gerçekten etkileyici. Nitekim 2011 yılında yayımlanan akademik çalışmalarda Oklo, 20. yüzyılın en şaşırtıcı bilimsel keşiflerinden biri olarak tanımlandı.