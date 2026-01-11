Putin'in yerine geçmek üzere eğitilenler! Eski istihbaratçıdan şoke eden iddialar

Eski bir MI6 başkanı olan Richard Dearlove, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dublör kullandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ukrayna gizli servislerinin 'güvenilir' istihbarat raporlarına da dayanarak açıklamalarda bulunan eski istihbaratçı, The Sun'a yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

''SUİKAST RUS SİYASETİNİN YAYGIN BİR PARÇASI''

İstihbaratçı Dearlove, Rus lider Putin'in 'kesinlikle' dublörü olduğunu söyledi. Putin gibi önemli biri için neredeyse normal bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyen Dearlove, ''Suikastın uzun yıllardır Rus siyasetinin oldukça yaygın bir parçası olduğunu unutmayın." uyarısında bulundu.

''DUBLÖR KULLANMASI OLDUKÇA MANTIKLI''

Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana risklerin daha da arttığına dikkat çeken eski istihbaratçı, "Eğer Ukraynalılar onun tam olarak nerede olduğunu ve ne zaman olduğunu bilselerdi, o da onlar için bir insansız hava aracı hedefi olurdu. Bu nedenle, belirli durumlarda dublör kullanmasının oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

YAKIN TEMASLI DİPLOMASİDE DUBLÖR YOK

Dearlove'a göre, aldatmanın sürdürülmesinin çok zor olacağı yakın temaslı diplomasi veya hassas toplantılarda dublör kullanılmıyor. Fakat özellikle açık hava etkinliklerinde ve basın mensupları uzaksa ya da diyelim ki bir otomobil fabrikasını geziyorsa, dublör kullanabiliyor. Eski istihbaratçı, "Özellikle insansız hava aracı saldırısı söz konusu olduğunda, çevreyi tamamen kontrol edebileceğinizden emin olamazsınız. Putin'in dublör kullanacağı türden durumlar bunlar." dedi.

Ukrayna güvenlik servisleri de Putin'e benzer bir vücut yapısına, yürüyüş şekline ve yüz yapısına sahip birkaç kişinin Putin'in yerine geçmek üzere eğitildiğini defalarca iddia etti.

YAPAY ZEKA DA 'DUBLÖR' İDDİALARINI DOĞRULUYOR

2023 yılında, Japonya'nın önde gelen televizyon kanalı TBS tarafından hazırlanan yetkin bir raporda, yapay zekanın yüz tanıma ve vücut hareketlerini incelemek için kullanıldığı belirtildi .

Sonuç olarak, gerçek Putin'in bu yılki Kızıl Meydan Zafer Günü geçit törenine ev sahipliği yaptığı ancak 11 ay önce Kırım Köprüsü'nü farklı bir Putin'in incelemiş olabileceği belirtildi.

Yapay zeka teknolojisi, ikili arasında yalnızca %53'lük bir eşleşme buldu.

TBS şunları söyledi:

"Yüz tanıma uzmanları bunu çoğu durumda 'eşleşmeme' olarak adlandıracaktır; bu da bunun bir dublaj olabileceği varsayımına yol açıyor."

''EN AZ 2 DUBLÖRÜ VAR''

Putin'in Mart ayında Mariupol'deki Ukrayna savaş cephesinde yaptığı bir diğer konuşma ise sadece %40'lık bir uyum oranıyla sonuçlandı. Putin'in Kırım'daki fotoğrafları ise sadece yüzde 18'lik bir benzerlik puanı alarak çok daha düşük bir sonuç elde etti.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Uzman analizleri, en az iki dublörün olma olasılığının yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

Öte yandan Ukrayna askeri istihbarat şefi Korgeneral Kyrylo Budanov da Putin'in daha önce can güvenliği endişesiyle seyahatlerinde dublör kullandığını söylemişti.