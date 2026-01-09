Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Babaanne ve iki torununu sokak ortasında katletti! Kendini bu sözlerle savundu

Zonguldak'ta 24 yaşındaki Halil Can, 18 yaşındaki kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu bıçaklayarak katleden Erdeniz K., hakim karşısına çıktı. Sanık kendini "Amacım kendimi ve ailemi korumaktı" diyerek savundu.

Babaanne ve iki torununu sokak ortasında katletti! Kendini bu sözlerle savundu
Merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşanan olayda, Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan Köroğlu ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu düğün sonrası Erdeniz K.'nın evinin önünde tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Erdeniz K. bıçakla iki kardeşe saldırdı. 75 yaşındaki babaanne Nazmiye Köroğlu da torunlarını korumak için araya girince bıçak darbelerinin hedefi oldu. Yakınlarının aracıyla hastaneye kaldırılan üç yaralı kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babaanne ve iki torununu sokak ortasında katletti! Kendini bu sözlerle savundu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ YARGILANIYOR

Hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdeniz K., Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın 2. duruşmasında bazı tanıklar da dinlendi.

Babaanne ve iki torununu sokak ortasında katletti! Kendini bu sözlerle savundu

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Sanık Erdeniz K., savunmasında karşı tarafın kalabalık şekilde geldiğini, kendisini korumaya çalıştığını, bunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını da anlattı. Erdeniz K., "Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8- 10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı. Benim burada olma sebebim elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar. Ben kendimi savunmasam bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı, her biri için çok üzgünüm" dedi.

Babaanne ve iki torununu sokak ortasında katletti! Kendini bu sözlerle savundu


Tanık ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını hazırlaması için süre verilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşma sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Sanığın nakledildiği cezaevi aracının adliye önünden ayrılmasının ardından polis ekipleri her iki tarafı da adliye önünden uzaklaştırdı.

