Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Yıllar önce sırra kadem basmıştı! Çocuğundan korkunç itiraf: 'Babam öldürdü, çuvala koyup...'

İstanbul Kartal'da 2 yıl önce kaybolan Nuriye Dilmaç’ın eski eşi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cinayete ilişkin eski eş D.D., eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. tutuklandı. Dilmaç'ın çocuğu davada itirafçı oldu, annesinin babası tarafından boğularak nasıl öldürüldüğünü anlattı.

Yıllar önce sırra kadem basmıştı! Çocuğundan korkunç itiraf: 'Babam öldürdü, çuvala koyup...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
14:56
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
14:59

Kartal'da 20 Mart 2024 yılında kaybolan Nuriye Dilmaç'ın babası ve kız kardeşi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan başvuru yıllar geçmesine rağmen bir türlü sonuçlanmamış, kayıp kadın da bulunamamıştı. Nuriye Dilmaç'tan yıllar sonra acı haber geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Nuriye Dilmaç’ın eski eşi D.D., eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi. Cinayete tanık olan çocukları itirafçı oldu, tüm gördüklerini tek tek anlattı.

ÇUVALA KOYUP GÖMMÜŞLER

Şüpheliler ile maktulün HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde soruşturma genişletildi. Dilmaç’ın, eski eşi D.D.’den olan çocuğu, E.D. şüpheli olarak bulunduğu dosyada itirafçı oldu. İlerleyen aşamada, şüpheli E.D. ile yapılan görüşmede, Nuriye Dilmaç’ın, D.D. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedin Şile’deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğü yönünde beyanda bulundu. Bu beyan üzerine şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterme işlemlerinin ardından hafriyat alanında kadavra köpekleri eşliğinde arama yapılmaya başlandı.

CENAZE BÖLGEDE ARANIYOR

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, maktulün eski eşi D.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Nuriye Dilmaç’ın cenazesini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

#Yaşam
